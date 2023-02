Nella Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (5 febbraio) sarebbe stato davvero disdicevole se ci si fosse abbandonati ad una qualche abbuffata: pur in ambiti non culinari. Cosicché i nerazzurri che, a differenza di altri rivali, hanno dato dimostrazione di conoscere stile ed osservanza, all'insegna del "W la frugalità" si sono adeguati volentieri al mantra di giornata, incamerando i 3 punti del derby grazie ad uno "scarto" minimo di reti. Anche se, del tutto inopinatamente, un Tatarusanu in versione Carnesecchi (tanto per restare in tema mangereccio...) c'ha messo molto del suo.

Sulla barricata, pardon, sulla tavolata opposta,gli altri commensali cittadini parevano del tutto ignari di particolari ricorrenze del calendario, mentre invece le avanguardie social trasudavano un certo pessimismo cosmico. A tal punto che, nell'imminenza del calcio d'inizio della stracittadina milanese c'era la più che fondata sensazione che la Curva Sud Milano - in un rigurgito di inusitata consapevolezza - potesse prodursi in una clamorosa pañolada preventiva. Una sorta di declinazione milanista del famoso monito: "Non sparate sulla croce rosso...nera". Non foss'altro perché il Milan delle ultime uscite (in qualsiasi modo le si vogliano intendere...), sempre più derelitto e perforato, si sarebbe presentato al derby nelle peggiori condizioni di organico possibili. Ossia privato per 3/4 - tralasciando gli habitué cronici dell'infermeria come Ibrahimovic e Florenzi - della spina dorsale della formazione titolare: il portiere (Maignan), il centrale di difesa (Tomori) e quello "pensante" di centrocampo (Bennacer).

Come ciò già non bastasse, nella lunga vigilia della stracittadina si era pure sparsa la leggenda metropolitana secondo la quale i principali luoghi di culto di Milano città fossero stati presi d'assalto da nugoli di fedeli rossoneri. Evidentemente tutti convertiti dell'ultima ora e pertanto spronati ad affollare chiese ed oratori, evitando di frequentare solo i cenacoli (di preghiera): ma per mere questioni logistiche... Chi dunque partecipando alla funzione religiosa del sabato sera, chi alla prima messa della domenica mattina o ancora - gli immancabili ritardatari - solo all'omelia vespertina del giorno festivo... Tutti intenti, con somma ipocrisia, ad elevare lodi e ad accendere ceri votivi onde raccomandare al Santissimo, almeno per 24 ore, la salute psicofisica del loro unico centravanti affidabile: Olivier Giroud. Ché, con tutta evidenza, non ci sarebbe stato proprio da fidarsi di Origi e dei suoi primi fuorvianti prodigi (mi si perdoni la digressione "poetica" in rima...). Si vociferava infatti che il cremonese Okereke - già la scorsa domenica - avesse prontamente rinfacciato al collega belga l'appropriazione indebita del suo copyright balistico esibito proprio contro l'Inter... Poveri diavoli: devoti un tanto al kg ed ora pure plagiatori impuniti!