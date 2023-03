Ma cosa vanno blaterando tanti appassionati e tifosi nerazzurri circa l'oggettivitá che si sarebbe fatta soggettività giusto alla luce - ops, al buio... - di certi episodi arbitrali avversi capitati nell'ultimo Inter-Juve? Ma sono matti, anzi pazzi? Ne sarebbero stati primattori tal Chiffi - fischietto con natali patavini - ma soprattutto il più noto Paolo Silvio Mazzoleni, ex arbitro che sta cercando di rifarsi una verginità professionale con una seconda carriera nei quadri tecnici della CAN. Ne fa parte in qualità (si fa per dire!) di varista che si sta, però, rivelando una specie di "Secondo tragico Fantozzi". Ah, m'è venuto varista, anche se mi correggo subito in VMO (Video Match Official): sennò poi quelli dell'AIA si potrebbero infastidire... Ma tant'è. Mi sono dunque preso la briga - combinando sempre il serio col faceto - di immaginare, esemplificandole, tutte le più disparate chiamate in causa del varista PSM: quasi tutte, però, in ambito non calcistico. Quando un ex arbitro spande "saggezza" a destra ma soprattutto a manca non lo puoi mica trascurare... E poi dove lo trovi un "occhio di falco" del genere che, stante la sua "omertà" di domenica sera, dimostra invece di andarsele proprio a cercare. Ossia diventare per forza il bersaglio della più crassa ironia?! Come risulterebbe dalle seguenti comprove:

1) Al Var di Mazzoleni NON sono le caprette che fanno ciao, bensì Heidi camuffata con un vello caprino che saluta con la mano. O con tutto il braccio? Le immagini all'OFR (on field review) non sarebbero sufficientemente chiare...

2) Al Var di Paolo Mazzoleni NON è la Torre di Pisa che risulta pendente, bensì il piano di osservazione ad essere inclinato. Infatti le foto e le cartoline esaminate sembrerebbero tutte un po' "mosse"...

3) Al Var di PSM - tolemaico indefesso - NON è la Terra che gira attorno al Sole, bensì il contrario: in barba alle teorie di quei 2 babbei di Copernico e Galilei. Anche se la percezione dal satellite geostazionario in comodato d'uso a Lissone non sarebbe affatto chiara per colpa di uno stormo di pipistrelli interspaziali che impalla perennemente la visuale notturna...

4) Al Var di PSM SERBELLONI la città di Adria (che ha dato il nome all'Adriatico) NON si trova più in riva mare: ma non per effetto dei detriti trasportati nei secoli dal Po alla sua foce, bensì perché qualcuno l'ha spostata nell'entroterra di una trentina di km: dev'essere successo senz'altro nottetempo e pure senza preavviso... Sorge però il dubbio che la cartografia di Google Earth inserita nel data base a Lissone non sia proprio recentissima.