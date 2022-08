Per Filip Kostic è tornata alla carica la Juventus. C'è stata l'Inter, c'è stata la Lazio, ci sono stati i bianconeri. Poi il West Ham. Alla fine, però, il serbo è rimasto a Francoforte ad aspettare nell'hub per capire su che volo salire. Uno lo prenderà: è in scadenza di contratto nel 2023, non vuole rinnovare e l'Eintracht comincia a stargli stretto, sebbene in primavera abbia vinto l'Europa League. Vuole misurarsi con un livello superiore e l'Inter ci aveva pensato, un anno fa, quando Perisic aveva fatto intendere che non avrebbe prolungato (poi ha cambiato idea ma non si è trovato l'accordo) e l'esterno aveva già fatto vedere di che pasta era fatto in Bundesliga.

Oggi l'idea del club sembra quella di andare a prendere un centrale che sostituisca numericamente Ranocchia. Nell'attesa di prenderlo, non essendo arrivati a Bremer e nella speranza che almeno Skriniar rimanga, Inzaghi ha adattato D'Ambrosio a fare il perno centrale della retroguardia, in un ruolo che lo scorso anno è stato ricoperto anche da Skriniar e Bastoni quando De Vrij non c'è stato. Arretrando Darmian, difensore invece che esterno, i giocatori da poter utilizzare tornerebbero sei e la questione dei doppi ruoli sarebbe risolta.

Bisognerebbe a quel punto andare a prendere un esterno sinistro e in questo momento il dilemma sembra proprio questo: un centrale in più o un laterale in più? Ad oggi, per quel che trapela, l'ipotesi più accreditata è la prima. Fiducia a Gosens, insomma, perché (giustamente) non si giudica un giocatore dal pre-campionato, peraltro inficiato da un problema muscolare. All'occorrenza c'è appunto Darmian e col Lione ha giocato Dimarco, con ottimi riscontri.