"Ci danno per favoriti! Lo scrivente non condivide questo pensiero. La squadra favorita, sarà il Napoli. Noi sin d'ora abbiamo perso tantissimo. Via Onana, un giocatore ultra moderno, capace di impostare l'azione come un vero libero. Skrinar, difensore fortissimo, impostato da Antonio Conte come braccetto dx della difesa a tre, si è rivelato uno dei centrali più forti d'Europa.Brosovic,un regista eccezionale, perno della squadra, capace di interdire e far ragionare tutti gli altri. Dzeko, attaccante con classe sopraffina, ha tirato la carretta tutto l'anno, fino al ritorno di Lukaku. Non so! Ho la netta impressione che stiamo perdendo tanto. Frattesi è un ottimo acquisto, così come quello di Thuram. Però quale sarà la nostra ossatura. Il Chala sostituirà bene Brosovic? In difesa Acerbi, che ha 35 anni, e Devry potranno continuare a reggere la botta? In attacco potremo avere finalmente Lukaku? Quest'ultima domanda racchiude un duplice significato. Il primo riguarda la trattativa con il Chelsea. Ossia, riusciremo a prenderlo ? Perché in caso contrario, considerata la fuoriuscita dei ragazzi sopra citati,ci troveremmo in difficoltà. Secondo, che Lukaku vedremo quello del mese di maggio ?? O quello spento dei primi dell'anno? A centrocampo urge comunque l'arrivo di un mastino con i piedi buoni. I centrocampisti che abbiamo sono tutti forti tecnicamente, veloci ma piccoletti. Occorre uno che abbia caratteristiche diverse, e che sappia lottare quando arriverà la battaglia. Per il resto io acquisterei un esterno destro più efficace e bravo a saltare l'uomo. Ma ora chi vuole Dumfries? Accontentiamoci di prendere Lukaku e speriamo che qualche angelo del paradiso ci protegga. Ultimissima considerazione. In forza del principio della sostenibilità, tanto sbandierato da Marotta, se non fossero arrivati i soldi della champions, che fine avremmo fatto? Quanti giocatori avrebbero dovuto lasciare l'Inter? Saremmo stati costretti a vendere anche il gatto della Pinetina? Perché se siamo in difficoltà ora, figuriamoci in assenza di introiti importanti come quelli arrivati dall'Europa.... Grazie sig.Zangh per tutto quello che ha fatto, ma rifletta, forse è arrivato il tempo di vendere l'Inter e a condizioni eque e vantaggiose per lei ma anche che per tutti i potenziali acquirenti Amala".

Stefano

"Buongiorno Leggo di possibili accordi tra Lukaku e la Juve.Se cosi’ fosse,allora non vi sarebbe limite alla vergogna da parte di entrambi. Non piu’ tardi di 2 mesi fa la Juve saltava sugli spalti mimando il comportamento della scimmia con annessi suoni gutturali riferiti a Lukaku il quale tra l’altro si e’ preso una squalifica solo perché ha compiuto il gesto di silenziare suo tipico dopo i suoi goals.. Adesso a tarallucci e vino vogliono sposarsi…mi da’ sempre piu’ spasmi all’ulcera e al duodeno questo gioco del calcio".

Antonio

"Buonasera Gent.ma redazione. Vorrei solo dire una cosa: complimenti alla dirigenza per come sta affrontando il mercato all'insegna del senso di appartenenza che vedo si sta cercando di esaltare , via D'Ambrosio, via Samir , tutti senatori e uomini spogliatoio che non hanno mai fatto polemica o facendosi forti del loro statu,preteso nulla. Secondo me questa dirigenza avrebbe dato il benservito pure a Zanetti . Ma poi trattiamo l'acquisto di portieri che hanno giocato in B fino lo scorso anno..( Carnesecchi) o portieri a fine carriera ( Sommer) oltre che panchinaro.... Mah speriamo bene....migliori saluti".

Saverio

"Buongiorno a tutti e grazie alla Redazione per questa opportunità. Stamani leggo con stupore le notizie riguardanti il Signor Lukaku. Se è vero quello che si dice, dico che di questi uomini piccoli piccoli non abbiamo bisogno, non c'è posto nell'Inter per questi uomini piccoli piccoli. Il posto giusto per il Sig. Lukaku e solo e soltanto la GIUVE fatta di uomini piccoli piccoli. Al di là dei giuramenti all'Inter (eterno amore) era il RE ma si è dimostrato un Re piccolo piccolo. Grazie Sig. Lukako per averci fatto perdere la Finale di Champions e quella di Europa League. Vada pure, gente come il Sig Lukako non può e non deve indossare la maglia dell'Inter Grazier alla redazione per lo spazio concessomi".

Isidoro