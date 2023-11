"Salve cara avversaria, mi chiamo Roberto, sono un tifoso della Juve, ma non odio né l'Inter, né gli Interisti. Anzi, al contrario, provo affetto nei confronti dei miei più cari "nemici" sportivi. Vi scrivo perché leggo che secondo Di Livio Juve e Inter si odiano. In parte è vero, ma spero si tratti di una minoranza. Parlate di odio mi fa venire i brividi. Prendo le distanze e vi mando questo piccolo contributo per affermare il contrario. Mio padre è interista, il mio migliore amico di infanzia con cui siamo cresciuti insieme per 20 anni è interista. Ho due carissimi nipoti interisti. Non vorrei apparire un bigotto del linguaggio, ma le parole hanno un peso e dovremmo buttare acqua e non benzina su certe passioni infiammabili. Viva la rivalità, viva l'ironia, ma guai a parlare di odio. Non scherziamo. Un caro saluto".

Roberto