"Buon pomeriggio redazione di Fc Inter news e un saluto a tutti i fratelli nerazzurri. L’argomento di questa mail è il mercato. Come tutti penso già sappiamo, purtroppo, il sacrificato per la prossima stagione sarà (purtroppo) il nostro Alessandro Bastoni o almeno sembra essere lui l’indiziato numero uno. (Sirene dalle big inglesi confermate) Proprio a causa di ciò qualora dovesse essere necessaria la cessione del nostro Ale, mi permetterei di suggerire alla dirigenza un profilo giovane e promettentissimo come quello di Arthur Theate, sponda Bologna; classe 2000, fisico e mancino come il nostro Basto con già un’ottima conoscenza del nostro campionato ad un prezzo “ridotto” di circa 15/20 milioni di euro. Credo fermamente che lui sia l’alternativa migliore anche in prospettiva qualora le strade fra noi (Inter) e il nostro difensore azzurro dovessero separarsi. Ringrazio tutti per l’attenzione e spero che questo messaggio arrivi a chi di competenza, a patto che non vi si stia già ragionando. Un gran saluto alla redazione e sempre FORZA INTER".