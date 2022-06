"Sono un tifoso da sempre dei colori nerazzurri, e sto soffrendo, come tanti immagino, per questa sentenza sulla cessione di Milan Skriniar al PSG! Vi prego (mi rivolgo alla società Inter),ripensateci! Milan è una bandiera ed è un ottimo difensore, e non è vero che il difensore è facilmente sostituibile, uno forte come lui non lo è affatto (Milenkovic non è forte quanto Milan). Piuttosto, visto l'arrivo di Lukaku e l'attuale parco attaccanti, non sarebbe meglio,finanche opportuno non acquistare Dybala ed evitare una spesa tra contratto e commissioni all'agente di circa 20-25 milioni di euro? Sarebbe a mio parere un investimento inutile in quanto sarebbe un problema per mister Inzaghi trovargli la giusta collocazione tattica e relegare uno tra lui Lukaku, e Lautaro in panchina. In attacco siamo gia' coperti. Per di più, se dovesse partire Skriniar l'Inter sarebbe costretta ad acquistare Milenkovic dalla Fiorentina e quindi esborso di altri 15-20 milioni per il cartellino più un triennale minimo da 3,5 milioni di euro! Dybala scelse la Juve anni fa e se la Juve gli avesse offerto il rinnovo alle sue condizioni ed a quelle del suo agente oggi sarebbe ancora a giurare amore eterno ai colori bianconeri. Da noi verrebbe solo per i soldi mentre Skriniar al contrario ha il neroazzurro sulla pelle e partirebbe con le lacrime agli occhi. Possibile che in società nessuno si chiede come mai Dybala non ha ricevuto offerte, oltreché il rinnovo del contratto con la Juve? Solo l'Inter vede in lui una opportunità piuttosto che un rischio (sia tattico che di infortuni muscolari)? Gli scudetti si vincono soprattutto con la difesa migliore non dimentichiamolo. AMALA".