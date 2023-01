"Gentile Redazione, cercando di evitare il luogo comune del tifoso che si arrabbia a scoppio ritardato, dopo mesi in cui mi sono trattenuto sentendomi troppo pessimista sulle forze della squadra (e della società) non riesco più a farlo oltre visto anche che si legge di tutto ma senza che si evienzino i fatti contingenti sotto gli occhi di tutti da mesi. Mi fa arrabbiare infatti che nessuno abbia mai saputo osservare i fatti, metterli insieme e trarre le conclusioni. Non è difficile. Il pareggio di ieri con il Monza al di là dei fatti in questione, sancisce la scarsa avvedutezza tecnica e gestionale di quest'anno di cui nessuno si è voluto curare nonostante i tanti segnali. Inzaghi è un buon allenatore ma non eccezzionale. Mancando di grinta, non la trasmette ai giocatori e così nei momenti decisivi di una stagione crolliamo miserabilmente a dispetto di valori e meriti. Conte faceva giocare peggio la squadra ma tutti stavano concentrati e punti stuoidi non se ne perdevano troppi. Noi abbiamo già 5 sconfitte ed un pari che sono un insulto alla logica. La nostra difesa in trasferta fa acqua e non da oggi: non si possono prendere tre gol dall'Udinese, squadra che tira in porta mezza volta a partita. L'allenayore è intervenuto. Se sì, lo ha fatto male ma in realtà non è intervenuto. Non abbiamo schemi alternativi all'unico che ci permette in genere di tirare tanto ma segnare poco (attaccanti dove siete? Perchè comprare Correa e a quel prezzo? Non è mai stato un fenomeno). Vincoliamo tutto a Brozovic quando sarebbe il più conveniente da sacrificare visto che vale qualcosa e possiamo sperare di far crescere Asllani a finaco di giocatori esperti che altrimenti non avrebbero più molto senso una volta persi gli obiettivi. La vera radice del problema è però la società tanto è vero che la stessa carenza di carattere la si vede sia nella squadra femminile (allenatrice catenacciara nonostante abbiamo attaccanti molto forti) che nella primavera (pessima, costruita al risparmio e con un allenatore inadeguato e senza prospettive: che obiettivi si è posto?) a conferma che strutturalmente ci lasciamo scorrere tutto addosso senza mai reagire o intervenire con scelte per invertire la rotta. Ci compiaciamo di essere diversi, educati e rispettosi ma a calcio la grinta serve. Giunti a gennaio siamo non solo senza obiettivi (dove volete che andiamo in Champions?) ma anche senza prospettive tecniche (non abbiamo nemmeno giovani da lanciare visto che gli unici due buoni, Carboni e Iliev, languono tra le rispettive fisime e antipatie dei loro allenatori) nè economiche (non ci sono soldi nè possibilità che arrivino perchè non siamo appetibili). Bisogna essere grati agli Zhang per quanto hanno fatto fino a due anni fa. Sono attaccati all'Inter ma adesso si stanno attorcigliando il cappio da soli attorno al collo e chi si strozzerà non saranno solo loro ma anche noi che assistiamo impotenti a continue disgrazie sportive annunciate. Ci sono valori extrasportivi da difendere, essere interista non significa solo lottare per una classifica. Dovevamo avere già la seconda stella ed invece in ogni caso la vincerà prima il Milan magari tra tre anni. Una squadra senza investimenti non attirerà nessuno, è costretta a deprezzarsi e nessuno verserà mai i soldi chiesti dagli Zhang. Si mettano il cuore in pace che questa operazione la chiuderanno in forte perdita (succede negli affari, non è una tragedia e non moriranno di fame) e vendano al primo che dimostri di avere voglia, competenza e soldi. La loro unica speranza deve essere quella di definire presto tutto. Lo stadio nuovo non si sa se, quando e mai arriverà, inutile che ci scommetano ancora. Nel frattempo il mondo va avanti e anche squadre manifestamente più deboli di noi vincono di più (basta guardare i dirimpettati o quelli con il muso corto e la fortuna lunga) mentre noi non abbiamo uno straccio di idea sul da farsi: niente successi sportivi, niente soldi, niente formazione di giovani, niente pianificazione per il futuro. Per questo mi sorprende che ci si lamenti di un errore arbitrale mentre il Titanic affonda. Sarebbe stato più serio rassegnarsi ad alcuni anni di profonda e oculata rifondazione per creare un nuovo zoccolo duro di validi giovani capaci insieme ad affidabili seconde linee (Gagliardini è una persona seria, merita rispetto ma non può giocare nell'Inter). Bastoni, Asllani, Barella, Lautaro sono l'ossatura: va completata magari un po' alla volta. Avrei accettato gli anni senza arrivare nei primi quattro senza problemi se solo lo avessero detto. Quando i soldi mancano contano le idee e i nostri dirigenti non ne hanno così come hanno poca onestà intellettuale per ammettere che non stanno facendo nulla. Mi spiegate quali opere mirabili hanno condotto negli ultimi 24 mesi Marotta o Samaden? Perchè non investiamo nemmeno mezzo euro su qualche giovane? Non diventeranno tutti campioni ma continuando così ci troveremo (e succederà a giugno) con una squadra vecchia, costosa e con pochi giocatori di valore. E' questo quello che vogliamo? Sempre e comunque forza Inter".

Ribaldo

"Gentile Redazione, non so Voi, ma il sottoscritto era rimasto fermo alla moltiplicazione dei pani e dei pesci... Pertanto, che si potesse manifestare anche una profilerazione tutt'altro che biblica dei Sacchi - così smodatamente indigesta ai palati nerazzurri - nemmeno il più pessimista degli appassionati credenti avrebbe mai potuto metterlo in conto. "Giusto" per appesantire non più solo il presente, ma pure per offuscare gli orizzonti nerazzurri a breve e medio termine. Non fosse già bastato l'ometto di Fusignano - il noto Arrigo - con le sue reiterate farneticazioni contro l'Inter, da ieri sera si è dunque profilato il compare Juan Luca. Ma non dovrebbero essere compagni di merende di pacciana memoria: infatti lui, l'arbitro, è di Macerata. Noi (nerazzurri), invece, saremo condannati a macerarci in un frullato di imprecazioni, rimpianti e voli pindarici di rimonta incrinati sul nascere. Non è dato sapere se già derubricabili alla voce: sogni abortiti. Ed affatto lenitiva o balsamica potrà risultare l'immediata richiesta nerazzurra di ricusazione dell'arbitro Sacchi come un Orsato qualsiasi. Mentre invece l'ammissione di colpa post gara del fischietto marchigiano odora solo di beffa e di malcelata inadeguatezza in epoca VAR".

Orlando