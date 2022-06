"Buongiorno, leggo, sento di vendite ed acquisti..............ma la domanda è: dopo anni di navigazione mediocre da un paio d'anni siamo riusciti a mettere insieme una discreta squadra vincente, ed è mai possibile che dobbiamo smantellarla tutti gli anni??? Ora grazie alla bravura di Marotta e soci siamo riusciti a mettere una pezza , ma purtroppo non sempre andrà bene. E se vogliamo quest'anno senza le cessioni dell'anno scorso forse avremmo la seconda stella, ma queste cose alla proprietà non interessano. Troviamo un difensore che per i prossimi 10 anni potrebbe essere uno dei difensori più' forti in assoluto e noi la mettiamo in vendita??? Se vogliamo competere anche in Europa, con possibilità di vincere qualcosa non credo che questa sia la strada giusta. Capisco tenere d'occhio i conti ma cosi' rimarremo sempre la 14esima 15esima squadra europea. Ovviamente queste sono mie modeste considerazioni, ma per quanto tempo ancora i tifosi resisteranno a questo stillicidio??? Un appunto per lo stadio: potremmo averno uno tutto nostro non in condivisione e comunque sempre capiente per 80/90 mila persone altrimenti visto che mediamente ci sono 60 mila abbonati............. Grazie".