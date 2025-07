Si tratta quasi h24 tra Comune di Milano, Milan e Inter. La questione San Siro, secondo La Repubblica, potrebbe addirittura chiudersi entro la fine di questa settimana, vista l'accelerata delle ultime ore. Eppure i punti su cui trovare un accordo restano molti.

Intanto il prezzo, sebbene la cifra sia solo da limare rispetto ai 197 milioni di euro definiti dall'Agenzia delle entrate. Soldi che in ogni caso bisognerà capire in che tempistiche pagare, di certo non con un conguaglio unico al rogito. Potrebbero essere detratti i soldi delle bonifiche, in particolare quelle destinate a verde.

Uno degli scogli più importanti da superare è la presenza di Inter e Milan, quindi non solo di Oaktree e RedBird, nel veicolo che acquisterà stadio e spazio circostante. E con tanto di certificato addio ai progetti per Rozzano e San Donato.

Bisogna in ogni caso rogitare entro il 10 novembre, quando entrerà in vigore il vincolo sul secondo anello, anche se su quella data c'è ancora un contenzioso aperto. L'atto di cessione dovrà passare dall'ok della giunta di Palazzo Marino, ma non c'è obbligo di passare dal Consiglio Comunale. Verrà invece certamente attivata una Conferenza dei servizi.