Sono giorni tesi in casa nerazzurra. In Turchia Calhanoglu continua a spingere per il trasferimento al Galatasaray, mentre l'Inter resta col fiato sospeso per il futuro di Dumfries. Tutto risolto tra Thuram e Lautaro? A centrocampo si segue anche Richard Rios del Palmeiras.

