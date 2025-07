Grana Dumfries. Il fatto che sia venuta a galla la clausola da 25 milioni (valida solo per l'estero e pagabile in una sola soluzione entro il 15 luglio) non è certamente una notizia che lascia tranquilla l'Inter.

L'ex PSV si è rivelato un giocatore fondamentale per Inzaghi e altrettanto sembra poter esserlo con Chivu, ma è chiaro che questa postilla nel contratto e la vicinanza recente a Jorge Mendes fanno riflettere. "E di solito, i cambi di procura sono l’antipasto di operazioni di mercato - avvisa la Gazzetta -. Proprio Mendes avrebbe infatti creato la possibilità Barcellona per Dumfries, stabilendo un contatto con il club catalano. La squadra di Flick ha voglia di rinforzarsi proprio in quel settore. Non è giusto però dare per scontato l’addio di Dumfries, che pure al recente Mondiale per club non ha dato grande prova di sé. Anche perché non sono molti i club che possono abbinare quei 25 milioni all’ingaggio e alle ambizioni del giocatore", spiega la rosea.

Ma è chiaro che l'Inter deve comunque portarsi avanti e pensare anche a eventuali sostituti. Luis Henrique non basta, ovviamente. La Gazzetta parla di Ndoye, che però piace tanto al Napoli e costa 45 milioni. Palla a Denzel...