Uno dei temi diventati d'attualità in casa Inter è la clausola rescissoria da 25 milioni presente nel contratto di Denzel Dumfries, pagabili in una sola soluzione e valida fino a metà luglio. Secondo Tuttosport l'Inter è tranquilla: non si registrano interessamenti da parte del Barcellona, di cui si è parlato nelle scorse ore, sia per i problemi legati al Fair Play Finanziario dei blaugrana, sia perché non c'è nemmeno un interessamento così concreto.

Semmai a preoccupare potrebbe essere la Premier League, notoriamente molto apprezzata da Dumfries. Se dovesse arrivare un top club dall'Inghilterra, allora la situazione potrebbe diventare differente.