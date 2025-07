Intervistato dal Corriere dello Sport, Alessandro Vogliacco ha speso parole al miele per Cristian Chivu, allenatore con cui ha lavorato nell'ultima parte della scorsa stagione al Parma: "Mi è sempre stato vicino e mi ha dato fiducia, mi ha detto che se ero tranquillo lo era anche lui. Non è solo un bravissimo allenatore ma anche un bravissimo uomo. Spero che possa raggiungere tutti i traguardi che sogna, se lo merita", le parole dell'ex difensore del Genoa.



L’ha seguito al Mondiale per Club con l’Inter?

"Sì. Sapevo che non sarebbe stato facile inserirsi, però l’Inter è una grande squadra. Mi sono piaciuti. Questi campioni giocano tantissime partite. Sono stati mesi tosti sia per l'Inter che per la Juve, si sapeva che non sarebbe stato facile. Mi dispiace che siano uscite".