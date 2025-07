Richard Rios, secondo quanto riportato da più indiscrezioni di calciomercato, è sul taccuino dell’Inter. Tuttavia, secondo quanto appreso da FcInterNews da più fonti in Brasile, non sarà eventualmente facile strappare il giocatore al Palmeiras. La clausola di rescissione del calciatore per l’estero è infatti di 100 milioni di euro, quella per il suo Paese di 60 milioni. Su di lui ci sono anche Atletico Madrid e Porto, con l’atleta che però potrebbe lasciare Rio de Janeiro per una cifra di 30-40 milioni dopo il Mondiale per Club. Il Palmeiras è proprietario del 70% del cartellino del calciatore, un altro 14% appartiene al Guaranì, il 6% è Flamengo, mentre infine un ulteriore 10% fa capo alla rappresentativa di chi gli gestisce la carriera da professionista.

Centrocampista fisico e tecnico, particolarmente apprezzato per l’intensità nel gioco, sa difendere, affrontare a muso duro e senza paura gli avversari, possiede una buona qualità nei passaggi e un discreto tiro dalla distanza. Avendo giocato a futsal fino a 18 anni prima di essere ingaggiato nel Flamengo, è particolarmente abile negli spazi stretti del campo, tanto da essere uno dei leader nel dribbling del Palmeiras. Ama i duelli fisici ravvicinati - anche perché solitamente li vince -, protegge anche molto bene la palla, a volte però, commette qualche errore di troppo proprio perché è molto sicuro di se. Inoltre, è un fenomeno mediatico e ha un successo enorme su TikTok.