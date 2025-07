Francesco Repice, radiocronista da tanti anni di 'Tutto il calcio minuto per minuto', voce ufficiale in radio della Nazionale dal 2014 e anche protagonista per quanto riguarda il commento delle partite di Champions League su Radio 1 Rai, è stato raggiunto dalla testata sportiva News.Superscommesse.it. Tra i diversi temi dell’intervista anche il Mondiale per Club in corso: di seguito le parole di Repice sull’uscita dal torneo di Inter e Juventus.



Francesco, due parole sul Mondiale per Club. Inter e Juventus sono uscite agli ottavi di finale. Soprattutto dall’Inter, visto il tabellone, era lecito attendersi qualcosa di più?

“Io non mi attendevo nulla di particolarmente significativo, né dalla Juventus e né dall’Inter. Si è trattato e si tratta, infatti, di un torneo in cui tanti giocatori sono arrivati spremuti e con nessuna energia nelle gambe”.