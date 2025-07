Anche Yann Bisseck Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu si sono uniti al cordoglio di tutto il mondo del calcio che nelle scorse ore è rimasto orfano di Diogo Jota, attaccante del Liverpool, e del fratello André, anch'egli calciatore professionista, morti in un tragico incidente automobilistico nella provincia di Zamora, nei pressi del comune di Palacios de Sanabria, in Spagna. "RIP, che Dio ti benedica', ha scritto il tedesco sul proprio profilo Instagram. "RIP", le parole dell'ex PSV. Il turco, invece, ha postato una foto in bianco e nero con l'anno di nascita e di morte del portoghese.