"La Lazio si è mostrata una società vincente, con un progetto serio e lungimirante, quindi avere la possibilità di giocare per una società di genere per me è un motivo di grande orgoglio. Questa è una sfida che mi affascina, appena ho avuto l'occasione non ci ho pensato due volte". Così Francesca Durante, parlando a Lazio Style Channel del suo trasferimento in prestito dall'Inter Femminile a Lazio Women fino al 30 giugno 2026.

La Lazio è la piazza giusta per proseguire anche nel percorso con la Nazionale italiana?

"Sicuramente è una tappa importante per la mia carriera. Spero di poter crescere ancora tanto e poter dare il mio contributo in società".

Il posto giusto per rivedere la migliore Durante?

"È il mio auspicio. Questo è il posto giusto per ritrovare serenità e migliorare perché so di poter crescere ancora tantissimo".

Alla Lazio anche per alzare ulteriormente l'asticella della stagione delle biancocelesti?

"Sì, penso che per quanto la Lazio ha fatto vedere nell'anno passato quest'anno possiamo alzare l'asticella e toglierci delle belle soddisfazioni".