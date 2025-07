Quella tra Calhanoglu e l'Inter resta una partita bloccata. Come riporta oggi Tuttosport, i nerazzurri valutano il giocatore 40 milioni di euro, probabilmente per avere un punto di caduta attorno ai 25. Il club turco difficilmente andrà oltre i 15-20 e intanto lavora sulla pista parallela che porta a Gundogan.

Lo scenario meno probabile è quello della permanenza e tra l'altro nello stesso reparto potrebbero salutare anche Asllani e forse Frattesi. In caso di addio servirà un sostituto. Chivu sembra preferire però giocatori con caratteristiche diverse, per esempio Ederson, ma la Dea parte da 60 milioni di euro. Non costa molto meno Angelo Stiller, mentre Richard Rios ne costa almeno 30. Soluzioni low cost non ce ne sono, nemmeno se si punta su Frendrup o su Mandala Keita, che il Parma valuta attorno ai 25 milioni.