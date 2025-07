Ha creato una certa irritazione presso i tifosi dell'Inter la foto che ritrae Benjamin Pavard intento a giocare a padel. Come riporta Tuttosport, il giocatore ha saltato il Mondiale per club per un problema alla caviglia, ma sembrava in forma a Porto Cervo, dove è in vacanza e dove ha giocato con il connazionale Theo Hernandez.

Un malcontento espresso via social contestando la scelta di prodigarsi con la racchetta in mano dopo aver giocato solo la gara col Monterrey, per poi andare a casa a curarsi dai guai alla caviglia. Una "leggerezza", anche se non si registrano reazioni particolarmente negative da via della Liberazione. Pavard ha infatti provato ad allenarsi al massimo negli Stati Uniti, nonostante la caviglia malconcia, per poi essere rimandato indietro perché dolorante alla caviglia.