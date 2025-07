Il Galatasaray potrebbe presto fare sul serio per Sommer. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l'intenzione del club turco è quella di provare a prendere il portiere dell'Inter.

Il club nerazzurro al momento non vorrebbe lasciarlo andare e chiederà un indennizzo per la partenza ad un anno dalla scadenza del contratto. Intermediari a lavoro per provare a mettere su l'operazione.