Fausto Pizzi non prevede uno stravolgimento della rosa dell'Inter dopo le parole rilasciate da Lautaro Martinez a margine della sconfitta con il Fluminense che è costata l'eliminazione dal Mondiale per Club: "Un grande cambiamento è già stato fatto con l'addio di Inzaghi e l'arrivo di Chivu - le sue parole a TMW Radio -. Sicuramente arriveranno giocatori nuovi e qualcuno di importante se ne andrà. Non sarà una grandissima rivoluzione, ma tanti cambiamenti vanno fatti perché la finale di Champions ha lasciato degli strascichi".

Commentando il messaggio lanciato all'ambiente dal capitano nerazzurro, Pizzi ha aggiunto: "Non penso abbia l'intenzione di andare via, cCedo che il suo discorso fosse generale, non un attacco diretto a Calhanoglu, il cui nome è stato fatto da Marotta. Voleva dire che l'Inter deve sempre scendere in campo per vincere e ha mandato un messaggio anche ai giovani".

A proposito di possibili colpi, Pizzi ha escluso la suggestione Vlahovic per l'attacco e poi ha proposto una soluzione 'interna' a metà campo in caso di addio di Calhanoglu: "Vlahovic non lo vedo complementare a Lautaro, non lo prenderei. Poi se prendi uno che guadagna più o come il mio capitano e fa la riserva... Quanto a Calhanoglu, per me Barella può ricoprire il ruolo di play, l'ha già fatto sia nel club che in Nazionale".