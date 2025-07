Rivoluzione all'orizzonte per l'Inter di Cristian Chivu che all'indomani dal Mondiale per Club, ennesima tappa deludente della stagione dei nerazzurri, che potrebbero veder partire un altro pezzo da novanta della rosa. Dopo il 'terremoto' Dumfries, arrivano conferme anche sui rumors che riguardano Yann Sommer. A dare ulteriori aggiornamenti sul fronte che riguarda il portiere svizzero è Fabrizio Romano che parla di situazione da monitorare perché l'ex Bayern Monaco potrebbe davvero lasciare Milano.

L'Inter non ha chiuso la porta ad un'eventuale partenza già questa estate. Sono arrivate, come già detto, le prime chiamate del Galatasaray, di fronte alle quali il club di Viale della Liberazione non ha pronunciato nessun no. Al contrario Marotta e compagnia hanno aperto alla possibilità di lasciarlo andare nel caso in cui il giocatore decidesse di andare via. Il 36enne è stato uno dei profili circolati tra i nomi dei tavoli dell'HQ del Cimbom che cercheranno ulteriori contatti con l'Inter per Calhanoglu, e chissà che non lo faranno per entrambi i giocatori.