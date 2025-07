Il Napoli si sta rinforzando e rischia di scappare se le altre non si danno una mossa: lo pensa Arrigo Sacchi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Il Napoli è davanti a tutti per la lotta scudetto?

"Al momento, sì. Manca tanto tempo alla fine del mercato e tutto può accadere, ma mi pare che il Napoli stia facendo le cose con raziocinio, con metodo e con lungimiranza".

Oltre a De Bruyne, a irrobustire il gruppo ci dovrebbero essere Noa Lang e Beukema. Che ne dice?

"Innesti di qualità e di forza. Conte ha tracciato una linea precisa nella passata stagione e adesso la società non fa altro che seguire il percorso. Lo scudetto del Napoli, deve essere chiaro, è stato un autentico miracolo sportivo per il quale la gente non deve mai stancarsi di ringraziare Antonio".

Come vede le avversarie?

"Il Milan, che non farà le coppe, si sta ricostruendo seguendo le indicazioni di Allegri: è da verificare. La Juve mi pare che debba fare parecchio sul mercato. L’Inter ha cambiato l’allenatore e per Chivu, che è stato bravo a salvare il Parma, non sarà semplice gestire il momento un po’ turbolento".

Cosa devono fare per non farsi sorprendere dal Napoli?

"Gli allenatori devono avere in testa una sola cosa: dare uno stile di gioco alle loro squadre e non pensare soltanto ai risultati. Per avere uno stile Inter, Milan e Juve devono acquistare giocatori compatibili con le idee dei tecnici. Questo è il primo passo. Il resto viene di conseguenza".