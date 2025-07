Ieri è stata la giornata buona per gli ultimi scambi di documenti con il Parma e oggi, finalmente, sarà quella degli annunci: Bonny diventerà a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter, come assicura il Corriere dello Sport.

Già ufficiale, invece, il rinnovo annuale del terzo portiere Di Gennaro. Resta da capire la data dell'inizio del ritiro estivo: potrebbe essere il 25 luglio."Il programma verrà definito proprio in questi giorni, attraverso una serie di riunioni con Chivu. Che, prima di andare in vacanza, farà anche un punto della situazione sul mercato. Il 25 luglio, comunque, scatterebbe l’adunata per il grosso della truppa, ovvero i reduci del Mondiale per Club. Quelli che hanno saltato gli Usa per infortunio, invece, cominceranno a correre qualche giorno prima", si legge.