Non bastassero i problemi tra Lautaro e Calhanoglu, a surriscaldare l'estate interista ci si è messo anche Pavard. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il francese ha fatto storcere il naso ai tifosi e ai piani alti nerazzurri con quella immagine di lui che gioca a padel con amici, tra i quali Theo Hernandez, a Porto Cervo.

Nulla di male se non fosse che l'ex Bayern era stato rispedito a casa per via della caviglia in disordine e, quindi, considerato non abile a giocare il Mondiale. Oggi, l'Inter, in teoria, avrebbe dovuto affrontare i quarti di finale...

"Uno scatto che non è piaciuto neanche all’Inter, che infatti oggi parlerà col giocatore per chiarire tutto. L'ambiente nerazzurro, già teso per la storia tra Lautaro e Calhanoglu, non vuole alimentare altre polemiche", si legge.