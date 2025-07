Ederson può diventare realtà, ma servono alcuni incastri. Il primo è ovviamente relativo a Calhanoglu, poi altre cessioni.

La Gazzetta dello Sport lo scrive chiaro: quello del brasiliano è il profilo preferito in caso di addio del turco. E allora il primo passo sarà proprio chiudere la telenovela relativa al numero 20 entro l'inizio della nuova stagione, dunque entro l'avvio del ritiro estivo di Lautaro e soci. In soldoni: tutto dovrà decidersi entro due settimane. Dentro o fuori.

Finora non ci sono stato mosse ufficiali, né del club turco né del regista, ma quanto filtra non soddisfa: 15 milioni non bastano. Ne servono almeno 30, anche perché poi, appunto, l'Inter dovrà trovare un sostituto. "I soldi necessari per l’affondo su Ederson possono arrivare dalle cessioni. Quella di Calhanoglu, appunto. Ma a centrocampo è ancora in bilico la posizione di Frattesi - spiega la rosea -. Il cambio di allenatore ha ammorbidito la situazione del ragazzo, che ha tutto da guadagnare dal cambio Inzaghi-Chivu. Ma il suo nome è sul taccuino di tanti club. Oggi il pressing più visibile è quello dell’Atletico Madrid, su spinta del tecnico Simeone. È un interesse confermato, che può avere sviluppi a breve. L’Inter è pronta ad ascoltare. La valutazione del centrocampista è più bassa rispetto ai 45 milioni di euro di gennaio, in un momento che avrebbe complicato anche i piani nerazzurri. Oggi si può ragionare anche sotto quota 40. Non è una pedina che l’Inter sacrificherebbe a cuor leggero, va detto. Anche perché Chivu ha già fatto vedere di essere aperto anche ad altre soluzioni tattiche che non siano necessariamente il 3-5-2: in un modulo con due trequartisti, per intendersi, Frattesi ci sta benissimo. Ma quella spagnola resta una pista da seguire".

Calha, Frattesi e non solo. In uscita anche Sebastiano Esposito (possibile incasso di 7 milioni, c'è la Fiorentina) e Ale Stankovic (costa 10 milioni e piace al Club Brugge). Fin qui l’Inter ha giocato d’anticipo con Sucic, Luis Henrique e Bonny. Adesso è il momento di calibrare bene le mosse. Per Ederson, poi, val la pena aspettare, secondo la Gazzetta.