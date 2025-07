La quiete dopo la tempesta. Il vertice voluto da Chivu prima del ritorno in Italia ha sortito i primi benefici effetti, almeno secondo il Corriere dello Sport.

A chiarirsi, a posteriori, non solo Calhanoglu e Lautaro, ma pure il capitano e Thuram, che on quel like su Instagram al post del turco aveva preso una posizione netta. "Dopo il confronto, Lautaro e Thuram hanno parlato tranquillamente, hanno preso una caffè insieme e si sono salutati normalmente, quando hanno lasciato il resto della comitiva. Il Toro, infatti, insieme alla moglie Agustina, è partito da Charlotte con un volo privato per cominciare le sue vacanze. Tikus, invece, è rimasto direttamente negli Usa. Peraltro, sempre dopo la bufera, ci sarebbe stato un contatto anche tra Lautaro e Calhanoglu: da capire, evidentemente, termini e contenuto, ma soprattutto quale sia stato l’esito", racconta il quotidiano romano.

L'idea di ricucire è partita sotto i migliori auspici e il terremoto pare evitato. Secondo il CdS, a spingere Lautaro a parlare in quei termini sono state certamente la rabbia e la frustrazione per la sconfitta con il Fluminense e la conseguente eliminazione dal Mondiale per club. "A caldo, insomma, non ha saputo trattenersi. Poi è chiaro che certi atteggiamenti o situazioni non gli siano piaciuti - si legge -. Come non sono piaciuti nemmeno a qualche altro senatore. Forse, ha “annusato” che da parte di qualcuno non ci sia una straordinaria fiducia per il nuovo corso, avviato dopo l’addio di Inzaghi e soprattutto dopo lo 0-5 in finale di Champions".



Ora vacanze per tutti. Con la speranza che il sereno torni su Appiano.