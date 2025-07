Il Milan pensa di inserire il cartellino di Mattia Liberali nella trattativa con il Parma per Giovanni Leoni, con il chiaro intento di abbassare la cifra cash da sborsare per arrivare al difensore. Lo riporta Sky Sport mentre ribadisce anche l'interesse di Inter e Juventus per il classe 2006. Il difensore non sta comunque forzando la mano per un'eventuale partenza, conscio del fatto che un'altra stagione da titolare in gialloblu potrebbe contribuire alla sua crescita con la possibilità di giocare con maturità.