Ederson, Rios e Frendrup: l'Inter continua a battere le piste alternative a Calhanoglu che diventeranno primarie in caso di effettivo addio del turco. Il Corriere dello Sport conferma: nonostante la clausola da 100 milioni, il Palmeiras è pronto a sedersi al tavolo per il colombiano per una cifra sui 30 milioni (RILEGGI QUI L'ESCLUSIVA).

Il profilo di Rios piace anche a diversi club di Premier League e pure a Inzaghi, che ha messo nel mirino lo stesso Calhanoglu: offerta ricchissima sulla base di un triennale da 20 milioni a stagione e poi chance di entrare nello staff tecnico.

Il turco, intanto, ha smentito all'Inter le ultime dichiarazioni che gli sono state attribuite in patria, quelle del "O mi trasferisco al Galatasaray ora o mai più". Restano i rumors quotidiani che irritano il club.