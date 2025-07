Intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare del passaggio di Jonathan David alla Juventus, Jocelyn Gourvennec, allenatore che ha lanciato il canadese al Lille, elenca anche i fondamentali in cui l'attaccante potrebbe migliorare nella sua esperienza in Italia: "Può crescere nella finalizzazione. Gli capita di sbagliare qualche occasione, ma ha il talento e la testa giusta per diventare un top player anche in Serie A, come Thuram all’Inter".