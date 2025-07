L'Inter ha avuto un primo contatto con il Palmeiras per Richard Rios. Lo scenario trova conferma anche in Sudamerica. Come riporta DSPORTS, infatti, il club nerazzurro avrebbe bussato alla porta dei brasiliani per chiedere informazioni sul centrocampista colombiano: il prezzo base per avviare la trattativa si aggira sui 25 milioni di dollari, anche se la clausola di rescissione è stimata intorno ai 100 milioni di dollari.

Nonostante il contratto fino al 2028, l'emittente sudamericana assicura che il Palmeiras sarebbe disposto a negoziare la sua partenza: oltre all'Inter, le altre società interessate al giocatore sono il Tottenham, il Nottingham Forest e l'Everton.