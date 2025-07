Stando a quanto risulta ai colleghi del Mundo Deportivo, Denzel Dumfries si adatta perfettamente al piano di mercato che ha in mente il Barcellona per rinforzare la batteria dei suoi terzini destri. Per tentare l'assalto all'olandese dell'Inter, nel cui contratto è inserita una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida per l'estero fino alla metà di luglio, il club catalano prima deve far quadrare i numeri a livello di fair play finanziario, visto e considerato che a livello tecnico l'ex PSV convince l'area sportiva. Al contrario di altri profili che sono stati scartati per ragioni tecniche o economiche come Vanderson, Ratiu e Pubill.