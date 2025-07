Intervistato da TMW Radio, l'ex calciatore Arturo Di Napoli analizza così il momento vissuto dall'Inter: "È stata una stagione lunghissima, poteva portare a casa tre competizioni ma alla fine è uscita con zero titolo. E questo ti lascia qualcosa. Io aspetterei, sono convinto che l'Inter qualcosa cambierà ma non sarà rivoluzione. E' un rischio farla con un tecnico che non ha quell'esperienza necessaria in un club così prestigioso. E' chiaro che qualcosa va cambiato, perché cambierà la metodologia di lavoro col tecnico nuovo. Se partono Lautaro o Thuram allora comincio a preoccuparmi, ma mi fido della dirigenza".

Si parla anche di una suggestione Vlahovic:

"E' un buon giocatore ma non a quelle cifre. E non cambierei mai Thuram per Vlahovic".

Ha la sensazione che Lautaro possa mollare?

"Ha sposato pienamente il progetto Inter. Chi fa certe uscite lo fa solo chi si sente da Inter. I panni sporchi si lavano in famiglia, fuori vanno mandati i giusti messaggi o in una situazione come l'Inter si rischia. Però condivido quel discorso, vuol dire che non ti accontenti e c'è voglia di vincere".

Calhanoglu via, con chi sostituirlo?

"Non è facile, è una pedina fondamentale. Ederson o Rovella? Sono due giocatori forti, che mi piacciono, anche se hanno caratteristiche diverse, ma si fa fatica a cambiare uno come il turco. Serve qualcosa di diverso da loro. Dipenderà molto da cosa vuole fare Chivu comunque".