Presente al Premio Fairplay Menarini, Alessandro Costacurta è stato intervistato da TMW, dove l'ex difensore del Milan è stato sollecitato a rispondere sullo sfogo di Lautaro Martinez dopo l'eliminazione dell'Inter dal Mondiale per Club: "Se sono rimasto sorpreso? Dipende dal gruppo di lavoro... Credo che Lautaro sia una persona intelligente, creso sia diventato un buon capitano. Mi ha sorpreso, ma se ha deciso di fare una strigliata pubblicamente probabilmente è ciò di cui aveva bisogno il gruppo. Non riesco a giudicare perché non conosco il gruppo che ha ricevuto la strigliata".