Esordio con vittoria per l'Italia Femminile di Andrea Soncin che batte il Belgio per 1-0 alla prima uscita di questo Euro 2025 e porta a casa i primi tre punti. A fine partita il ct azzurro ha così commentato alla Rai il risultato ottenuto: "Era quello che volevamo, la prima partita è sempre complicata. Non siamo state perfette nei primi 20 minuti, ma ce lo aspettavamo. Abbiamo lavorato per gestire la partita al meglio nei 90 minuti, le ragazze sono state bravissime a partire da quelle che erano fuori per il supporto. Anche chi non è entrata ha alimentato quel clima magico che serve".

La concretezza è il vostro limite?

"Fa parte del gioco, ci sono altre partite in cui siamo stati più cinici. Possiamo sicuramente migliorare e dobbiamo se vogliamo continuare a crescere, ma sono contento dell'atteggiamento mostrato e continuiamo così".

Testa al Portogallo?

"Assolutamente, quello che ci siamo detti. Vogliamo che sia una lunga serie di partite: piedi per terra, cerchiamo di enfatizzare le nostre qualità e guardiamo la prossima".

A fine partita, chi avete chiamato sul campo a festeggiare?

"Galli, Rosucci, Gilardi e Beccari: le ragazze che sono arrivate con noi come riserve, anche se è un termine che non mi piace, ma che sono state scelte per i valori umani che possono trasferire oltre che per quello che possono dare sul campo. Sono state eccezionali ad alimentare questo clima magico".