Questa mattina, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha scritto un messaggio al suo omologo Pedro Proença per manifestare la vicinanza del calcio italiano dopo aver appreso della notizia della tragica scomparsa di Diogo Jota, 28enne attaccante del Liverpool e della Nazionale lusitana, rimasto coinvolto assieme al fratello André in un incidente automobilistico fatale nella provincia di Zamora, nei pressi del comune di Palacios de Sanabria, in Spagna.