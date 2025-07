L’ex attaccante dell’Inter Julio Ricardo Cruz si è recato qualche giorno fa da turista ai Quartieri Spagnoli, dove ha fatto visita al murale dedicato a Diego Armando Maradona assieme al figlio: “Una bellissima emozione, mio figlio è un calciatore, io un ex, ci siamo immersi insieme nelle sensazioni del luogo - le sue parole al Corriere del Mezzogiorno -. Abbiamo capito quanto Diego sia stato amato a Napoli per quello che ha fatto. Conserva ancora un posto speciale nel cuore dei napoletani. È la prima volta che ci vado, si respira calcio, poi sono stato molto felice di vedere tantissimi argentini che s’identificano con Napoli indossando maglie del Belgrano, dell’Independiente. Si nota il grandissimo affetto della gente, Diego ha trasformato la città partendo dal pallone, è una cosa fantastica”,

Sul Napoli ancora campione d’Italia: “È bello soprattutto per la città, basta pensare che il Napoli ha vinto quattro scudetti in tutta la sua storia. Due con Diego, altri due negli ultimi tre anni. Penso che l’ultimo trionfo sia stato molto sofferto, credo che per i napoletani sia stato bellissimo vincere con un solo punto di vantaggio sull’Inter ma non è finita qui. Il Napoli per me punterà a vincere di nuovo lo scudetto e a far bene anche in Champions League. Lo dimostra l’acquisto di De Bruyne che non è più giovanissimo ma è un giocatore molto forte, ha esperienza internazionale, si rivelerà prezioso anche in Champions League. Quanto può dare ancora Lukaku? Tanto, anche in Champions League. Può piacere o meno ma Lukaku in ogni squadra in cui va diventa fondamentale, con il suo gioco di forza e potenza. Ha avuto un peso specifico rilevante nello scudetto del Napoli”.