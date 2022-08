"Saluti,a quelli in piedi e quelli seduti...cosa vogliamo dire stasera ?A:la Cremonese è una neo promossa,quindi...ah tutti buoni cosi,ma la Cremonese mica è una Big come la Lazio!benissimo,tanto io vorrei partire dal punto che forse,e dico forse,dopo la Lazio,qualcosa sembra essersi acceso negli occhi dei ragazzi,che abbiamo comunque patito ancora qualcosa in difesa è verissimo,ma il gol di Bare,la voglia del Toro(AH Lautauromachia,ossia dove è il TORO ad avere la meglio...) mi danno un senso di conforto,poi non capisco Inzaghi con il ritornello"Ma se segnava Dumfries si parlava di altro..."insomma sembra un "Mazzaris R&B"Simone non perderti,che sicuramente qualcosa di buono ti aspetta...è ultima e non ultima la notizia su Gosens,sarà vero oppure sarà l ennesima "Fiato alle trombe Turchetti!!"il tempo,in quanto signore ci farà sapere,grazie per l ospitalità,saluti e FORZA INTER FORZA RAGAZZI;VINCIAMO ANCHE IL DERBY E RIDIAMO COME PAZZI!!!".

Gianluca

"Che contro la Lazio abbiamo giocato poco e male e' un fatto assodato, che sia stata affrontata con poco coraggio pure, anche se in questo caso c'è molta responsabilità dell'allenatore che trasmette un messaggio sbagliato alla squadra. Ok, giuste le critiche e si accettano pure gli sfottò. Il problema e' che, trattandosi dell'Inter si è andato oltre, come al solito. I commenti della stampa sono stati spietati. Va bene, accettiamo, testa bassa e pedalare. Oggi si è giocata una buona partita che, secondo me, e' stata utile soprattutto per far ritrovare automatismi e affiatamento tra i reparti e i giocatori. Tutto a posto allora? Direi proprio di no. Perché oggi pomeriggio ho assistito ad una partita della "squadra delle meraviglie" che ha portato a casa un pareggio grazie ad un rigore sbagliato dall'avversario e soprattutto con UN TIRO IN PORTA, PASSAGGIO AL PORTIERE, AL MINUTO 93,20. Commenti della stampa? "Maignan salva il Milan" (bugia, tiro centralissimo, sbagliatissimo da Berardi) niente sulla assoluta inconcludenza dell'attacco, nessun commento sulla partita del nuovo genio, del super terzino, o sul miglior giocatore dello scorso campionato. Avesse fatto l'Inter una partita così ... Così non può andare avanti, non e' possibile e non deve più passare tutto sotto traccia. Non si ribella nessuno! Inzaghi non è tipo e non ne ha il carattere, la dirigenza (quale?) non interviene mai proprio mai, il presidente...vabbe', parliamo d'altro... Barella oggi, nel primo gol, ha fatto la stessa identica precisa azione del nuovo supercampione del Milan nella scorsa partita, di cui ancora si parla. Una parola su Barella? Telecronisti? Stampa? Zero. Leao ha miseramente fallito tre partite su quattro ma la stampa sta ancora ad esaltare l'unica che ha indovinato. Se volete vado io, non si può continuare ad assistere a questa vergognosa, stomachevole "prostituzione intellettuale" di mouriniana memoria. Che qualcuno alzi la voce! la classe, in questi casi, decade in stupidità e debolezza!".

Raita