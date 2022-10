"Il difetto di noi interisti, di noi italiani è quello di esaltarci per partite vinte contro squadrette che nel nostro campionato potrebbero ben figurare in serie minori. Certo, i neroazzurri hanno sconfitto i catalani ma ricordiamoci che il Barca non è quella squadra che ha dettato legge in Spagna e Europa con Messi, Iniesta e Xavi, tanto per citare i primi a mente. Il vero esame sarà contro la squadra tedesca, solo allora sapremo se la squadra di Inzaghi è finalmente cresciuta e pronta a imporsi, a gestire le partite e sottomettere qualsiasi avversario. Quindi non esaltiamoci e ricordiamoci di Firenze: non si possono subire tre gol se vuoi vincere una competizione. Le grandi squadre "uccidono" le partite e mettono la vittoria in tasca senza permettere agli avversari di rimontare. Certo le assenze hanno pesato oltre ad un inconcludente e irritante Correa. Il livello di gioco deve alzarsi, la squadra deve migliorarsi la mentalità deve essere sempre vincente. Bravi i giocatori a confrontarsi. Oramai vedo una squadra dove tutti sono meno egoisti, corrono senza palla, aiutano e giocano non per se stessi ma per i compagni. È solo questione di volere, il potenziale c'è. Amala sempre".

Barbara

"La squadra ha ripreso a macinare gioco e risultati. E ciò ovviamente ci rende felici Dopo l'ultima vittoria in champios, il Presidente Zangh si è lasciato andare... dichiarando che non venderà il club. Ma questa sarebbe una scelta scellerata tale da porterebbe il club in una situazione gravissima sia sul piano finanziario, sia su quello tecnico con un depotenziamento della rosa crescente e inarrestabile. Le ultime campagne acquisti sono state un disastro, con arrivi inutili e occasioni perse, il tutto per ragioni economiche. Questa estate non abbiamo avuto nemmeno la possibilità di prendere un giovane a 4 lire, perché al momento non abbiamo un soldo nemmeno per acquistare un gatto. Non possiamo sopravvivere basandoci solo sui miracoli di Marotta e Ausilio. Peraltro nell'ultima sessione di mercato, anche loro, costretti a gestire la rosa senza un soldo, hanno commesso errori incredibili. Non facciamoci ingannare dagli ultimi risultati. Per il bene del Club gli Zangh devono vendere e il prima possibile o il nostro destino sarà simile a quello del Sassuolo o dell'Udinese. L'Inter deve essere ceduta. Zangh out tutta la vita. Amala!".

Stefano