Bufera social su Pavard dopo la pubblicazione di una foto che lo ritrae su un campo da padel a giocare, tra gli altri, con Theo Hernandez in località Porto Cervo. Tifosi inferociti considerando che il francese aveva lasciato anzitempo gli Usa per via del riacutizzarsi del problema alla caviglia infortunatasi in Inter-Roma dello scorso 27 aprile.

Al Mondiale, Pavard aveva giocatore la prima col Monterrey, prima di essere sostituito al 58' per poi lasciare definitivamente la spedizione per fare ritorno in Europa. "Sulla vicenda non ci sono stati commenti da parte del club nerazzurro. Ma è chiaro che in Viale della Liberazione si sarebbero aspettati maggiore attenzione da parte del francese, ufficialmente infortunato - si legge sul Corsport -. La foto, insomma, è stata fuori luogo. A maggior ragione in un momento così delicato per gli equilibri nello spogliatoio dopo quanto accaduto in seguito all'eliminazione dal Mondiale per club a Charlotte. In più c’è l’idea che le parole di capitan Lautaro dopo l’addio al torneo potessero riferirsi anche a Pavard, non soltanto a Calhanoglu. Di certo la seconda stagione del francese a Milano è stata più deludente rispetto alla prima e il difensore è stato bersagliato anche dagli infortuni, con più difficoltà a esprimersi in maniera costante".