1) La partita col Bologna non l'abbiamo ancora giocata e i 3 punti "già" sicuri non li abbiamo ancora in tasca. Per ora sono "0" punti.

"Gentile Redazione e cari amici interisti, salve a tutti. Molti di voi al par mio, avranno letto l'articolo di Mario Sconcerti appena pubblicato da FCInternews.it. Dalla lettura di questo articolo è esplosa la mia rabbietta. Mario Sconcerti e il suo articolo in questione non sono gli obiettivi della mia reazione. Lui non è l'unico o il peggiore di coloro che alimentano una certa tesi di cui ora parlerò. È solo l'ultimo in ordine di tempo di quelli che ho letto in questi giorni. E sono proprio tantissimi. Velocemente passo al nodo della questione. Ne ho le scatole piene. Tutti a dire che il calendario dell'Inter è facile a confronto di quello del Milan.

3) Una di queste partite è una Finale di coppa Italia, non una partitella qualsiasi. E contro la Juve, non una squadretta di lega Pro. E guarda caso questa finale cade a due giornate dalla fine del campionato. Due giornati determinanti.

4) E contro chi giochiamo proprio quelle due giornate di chiusura? Secondo le voci generali che girano i nostri avversari (Cagliari e Sampdoria) sono dei brocchi in confronto a quelli del Milan (Atalanta e Sassuolo). Ricordo che quelli del Milan probabilmente a quel punto della stagione pootrebbero essere fuori da ogni gioco per l'Europa e se mettessero in campo i giovani primavera per fargli fare le ossa non sarebbe un'ipotesi assurda. Mentre che l'Inter incontrerà Cagliari e Sampdoria. Che in questo momento sono inguaiate nella lotta per non retrocedere. Se la Salernitana vincesse il recupero col Venezia ora sarebbe terz'ultima appaiata con chi?....proprio con il Cagliari, guarda caso. E la Sampdoria ha solo 2 punti in più del Cagliari. E quindi? Calendario facile che abbiamo all'Inter, vero? È proprio il caso di dire "Molti nemici, molto onore"....o in tempi più moderni "Il rumore dei nemici".

Dai ragazzi, prendiamoci questo meritatissimo scudo, questa seconda stella. Forza!!! Amala".

Corrado