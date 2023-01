"Gentile redazione, vorrei esprimere una opinione circa l’episodio degli scontri ta ultras di Roma e Napoli sull'Autostrada del Sole, allargandola poi ai cori allo stadio. È ormai consuetudine da anni il rischio di trovarsi, proprio malgrado, coinvolti in vere e proprie azioni di guerriglia tra “tifosi” nelle aree di sosta autostradali, e francamente ne ho piene le tasche di chiunque non dica la vera verità: nessuno tutela la povera gente perbene, solo un sacco di belle parole a cui fa puntualmente seguito da parte di TUTTI coloro che potrebbero e dovrebbero tutelarci IL NIENTE PIÙ ASSOLUTO. Chiacchere e distintivo come diceva Al Capone a Eliot Ness nel film Gli intoccabili. Quindi, smettiamola di concentrarsi su poche centinaia di violenti deficenti e mettiamo nel mirino della critica chi è pagato per proteggerci da essi! Circa invece i cori allo stadio. Anche in questo caso trovo che si faccia solo sterile propaganda politicamente corretta andando ad “origliare” le voci delle curve… quello che dovrebbe contare è solo e soltanto NIENTE VIOLENZA FISICA tutti il resto, come diceva il grande Califfo, È NOIA! Noia che serve anche in questo caso a spostare l’attenzione da ciò che invece sarebbe fondamentale: se alzi un dito verso altri te lo stacco, ma la parola deve essere libera. Porre limiti bacchettoni su cosa sia o non sia violenza verbale è a mio parere una indebita ingerenza verso quella che deve restare invece una libertà individuale insopprimibile. Sono il primo a volere che gli stadi diventino luogo sicuro per chiunque, ma non sopporto questa moda che mira a farci diventare tutti dei tifosi “all’americana”…".

Dino

"Dopo la beffa col Monza è opportuno fare delle considerazioni senza farsi influenzare dal tifo. La prima è una domanda, fin quando resisterà Marotta all'Inter? Finora è riuscito ad isolare la squadra dalle vicende societarie ma d'ora in poi si giocherà a carte scoperte. Il mancato rinnovo di Skriniar renderà palese che Zhang sarà costretto a stringere ulteriormente i cordoni della borsa. Dunfries ha la testa al mercato e sarà sacrificato per ottenere il bilancio positivo di quei famosi 60 milioni richiesto dal cinese. Io Skriniar, a 50 milioni lo avrei venduto ed avrei preso Milenkovic ma Marotta non ha avuto nessuna libertà di manovra, colpa l'esborso per il prestito e stipendio per Lukako (chi?) ed è rimasto col cerino acceso un mano. La seconda considerazione, Inzaghi non è Conte, ed avrà avallato di tutto della dirigenza. Dopo lo scudetto perso malamente non è riuscito a dare continuità di mentalità e di gioco. Non potrà esser difeso a lungo senza trofei in bacheca. Simone ha incrociato le dita sperando di non avere tanti infortuni nella rosa come hanno avuto altre squadre prima (vedi Juve e Milan) ma ora sembra che l'usata dei pochi centrocampisti sempre in campo chiede il conto. Mi viene da ridere, per non piangere, se la tifoseria si fa ingannare dalle voci di mercato di gennaio che accostano l'Inter a questo e quel giocatore. Sarà solo mercato di parametri zero e nemmeno per quelli più ambiti, non ci sono soldi per i contratti di un certo livello e poi si spera che Lukako venga rispedito al mittente e risparmiare i soldi per prendere Thurman ma la vedo dura. Di giovani promettenti promesse, vedi Alcatraz, ce li scippano o la Premier o i portoghesi che hanno conti a posto e possono fare l'azzardo per poi rivendere a dieci volte tanto (Enzo Fernandez). Quello che preoccupa è l'andazzo della squadra che ha capito che senza una nuova proprietà si vivacchierà nel limbo del "vorrei ma non posso". Non tutti hanno la testa del Toro ed anche lui, prima o poi si stancherà. Occhio al quarto posto in campionato ed agli ottavi col Porto in CL".

Fredrik