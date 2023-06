"Archiviato definitivamente, ma non sentimentalmente, il capitolo Champions, eccoci, come purtroppo e' ormai consuetudine, rituffati nel periodo per noi interisti più laborioso e snervante dell'anno, il calciomercato. Leggo di Frattesi e scorro subito senza soffermarmi,temere un deja vu in stile Tonali e Bremer e' ormai un esercizio consolidato. Se parliamo poi della decantata intenzione di ringiovanire la rosa non si teme niente, le prime mosse dicono esattamente il contrario, come sempre, con la prima certezza il riscatto di Acerbi, 35, buon giocatore ma forse un po' troppo osannato; non si riscatta invece Bellanova, 22, che in pochi minuti in finale a Istanbul ha fatto più di Dumphries nel resto della partita, ha gamba, salta l'avversario (l'unico) ha fisico e grandi margini di miglioramento, e invece 4 milioni per un trentacinquenne si', tre in più ieri lui no, boh...Duole molto poi continuare a vedere i ragazzi che gia' si sono fatti molto bene valere in prestito,trattati solo come merce di scambio, e in questa sessione non per i 15 milioni di Casadei ( mondiale stupendo) ma per abbassare di 4/5 milioni altri acquisti. Ho letto qualche giorno fa di un ragazzo che dichiarava di essere felice di giocare per l'Inter perché rappresenta una grande opportunità di farsi conoscere, tristezza infinita. Capitolo Onana: ma veramente si vuole ridurre l',importanza di questo giocatore alla sua bravura tra i pali? Chi lo fa e' sicuramente in mala fede, se si vuole dire che va sacrificato per soldi va bene, che Vicario o chi per lui sono alla sua altezza una grande bugia. Sul ruolo del portiere si e' scritto pure in poesia, sono tante le doti che deve avere che ne fanno il ruolo più difficile e affascinante del calcio, e lui le possiede pressoché tutte. In più e' pure un animo nobile, e non guasta, non nella nostra società. E infine il tasto più dolente: Brozovic, e a questo punto io certifico definitivamente di non capire assolutamente niente di calcio, perché per me, anche solo paragonare lui nel suo ruolo con Chalanoglu e'una bestemmia calcistica, il turco può sostituirlo nelle emergenze, ma non sarà mai un regista come lui. Sopporterei la partenza di Brozovic se Inzaghi si decidesse a puntare su Asslani, che solo giocando può dimostrare di volere la scelta del suo acquisto, ma per giocare dovrebbe avere dieci anni in più, la prima discriminante di cui tiene conto il nostro allenatore. Ma si potrebbe ribattere che alla fine ha ragione lui: d'accordo, il 10 giugno è stato stupendo, un sogno, ma dieci mesi di campionato come quello appena finito e' una pena che noi tifosi non meritiamo ...E come ha ben detto Guardiola, le coppe le vinci e le perdi anche con la fortuna e l'allineamento di un bel po' di astri, ma il campionato lo vinci se meriti, dura una stagione, e' un'altra cosa ... Speriamo bene, e soprattutto, speriamo di non dovere vedere i ragazzi dell' Inter diventare campioni altrove".

Raita

"Gentilissimi di fc Inter news, aggiungo alla e mail precedente che Shuurs compagno di Buongiorno possiede meno classe del primo a me non ha entusiasmato anche se certamente è afficace: de gustibus. Terrei d'occhio Ilic in chiave post Brozovic anche se contro la Fiorentina non sembrava in palla potrebbe essere un caso di giornata sottotono. Per Vlasic boh: Juric stravede a me non ha fatto una grandissima impressione. Comunque attenzionabili. Distinti saluti".

Andrea

"È partito il calciomercato !!!! Certo le prime notizie secondo me non sono confortanti ….. l’addio di Dzeko lo ritengo positivo perché sinceramente fare altri 2 anni di contratto ad un ex giocatore sarebbe stato masochismo puro . Bellanova invece stranamente se ne va e 7 mil sono,sempre secondo me,un prezzo ridicolo per un giovane serio con un fisico imponente e che anche nei minuti finali della finale champions league ha dimostrato di valere Dumfries , si sa con Inzaghi ormai certo di rimanere i giovani devono cambiare aria ! Per questo motivo credo che anche il talentuoso Asslani farà la stessa fine magari in prestito per poter giocare come merita. I giovani tesserati inter in giro per il mondo in prestito verranno ceduti ( si parla di Mulattieri al Sassuolo ) o entreranno come contropartite a pochi euri per aggiudicarsi i vari Frattesi o chicchessia ma in controtendenza si parla come ormai fatta per Bisseck un 2000 sconosciuto che Simone non vede l’ora di far maturare in panchina per tutta la stagione ! Quindi occhio ai giocatori in scadenza e sopra i 30 anni perché il nostro allenatore vuole quelli a meno che non si riesca ad accontentarlo davvero con talenti tipo Lazzari o altri suoi ex alla Lazio perché quelli sarebbero titolari immediatamente ! Per riassumere programmazione scarsissima senza giovani a causa di un allenatore tanto inadatto quanto fortunato che per altri 2 anni avremo sulle croste a distruggere il distruggibile !".

Alberto

"Buon pomeriggio, scrivo per manifestare tutto il mio dissenso per l'aumento del più del 20% sugli abbonamenti. Vorrei ricordare alla proprietà che ha acquistato una società fondata sul tifo e la passione e non una società che vende beni e servizi. Peraltro ogni anno, invece di rafforzare la rosa, la indeboliscono con cessioni importanti".

Roberto

"Egregia direzione, il magnate Tacopina vuole cambiare il format della NOSTRA serie A perché quest’anno “..si sapeva gia prima chi avrebbe vinto..” e propone idee a stelle e strisce per “ravvivare” l’interesse e fare più denari. Ora, è vero che purtroppo noi italioti deliziati dal pallone che rotola ci siamo fatti infinocchiare ben bene gia da decenni di new deal tutto business e merchandising, ma dare seguito al Torello lecchese sarebbe il colmo… la ns CULTURA prevede che si conosca ed apprezzi il valore NEL TEMPO, si viva di TEMPI LUNGHI, si apprezzi EMOZIONI LENTE, senza invece bruciare tutto nelle fatue logiche dell’immanente. È bene lo sappia il Tacopina: quando noi davamo vita alla prima universitas i suoi avi forse?!? avevano conosciuto il ferro… Si plachi quindi, ed apprezzi il piatto dove adesso ha deciso mangiare… siamo stanchi di americanismi e soprattutto abbiamo visto dove portano: all’usa e getta!".

Dino