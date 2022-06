"L’Inter è la società che ha sicuramente iniziato prima il calciomercato, a pensarci bene ha preso il sostituto di Perisic già nella sessione invernale e quello di Handanovic poco dopo.Mikitarian e Dybala sono già praticamente due nero azzurri e per ora tutti a zero euro(tranne Gosens) . Il ritorno di Lukaku sembrerebbe essere la ciliegina sulla torta ma qui io non sono per niente d’accordo, almeno non nelle formule che si sentono dire ……. Lukaku è stato di fatto sostituito da Dzeko e Correa che insieme non hanno dato assolutamente ciò che ha dato il belga l’anno precedente e a parer mio per fargli posto e favorire un eventuale ritorno dovrebbero essere proprio quei 2 ad andarsene e non altri anche per una questione numerica dei ruoli ! Altra considerazione e non da poco è quella puramente economica , infatti girala come vuoi riportare Lukaku a Milano comporterebbe un esborso importante ( il cartellino non lo regalerebbero di sicuro e lo stipendio pur dimezzato rimane importante) ! Perché allora non continuare sulla strada degli svincolati ? Belotti per fare un esempio reale pare stia cercando una sistemazione ed in un contesto in cui si entra in campo per vincere ogni partita non lo ha mai visto nessuno oltre al fatto che per caparbietà e spirito di sacrificio non è mai stato secondo a nessuno ! Verso Lukaku nessun rancore ma se per rivederlo in neroazzurro si devono scombussolare tutti i conti ……. No grazie , continuiamo sulla nostra strada e teniamoci stretti i nostri gioielli che stanno rifiutando chiunque pur di continuare ad indossare con orgoglio la maglia dell’Inter! Amala".