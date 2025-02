"Squadra spompata, giocatori da rivitalizzare, ripeto ancora una volta..., quest'anno zeru tituli!!! Le occasioni vanno concretizzate, altrimenti ne paghi le conseguenze.La squadra andava rinforzata a gennaio, cosa che non é stata fatta. Giocatori sotto tono,Lautaro scarso, Barella allo sbando, come tutti i centrocampisti d'altronde, bisognava cambiarli prima.Thuram e taremi delle mummie, e Correa passeggia.La Juve nonostante il turno champions , sembra meno affaticata, l'Inter non é più l'Inter, bisogna rifare la squadra, non c'è nessuno che salta l'uomo, vergognoso. Marotta sveglia , o cambia società!!!!".

Alfonso

"Riflessioni sulla sconfitta. Dimostrazione che i giovani corrono di più e sono più atletici e pronti mentalmente mentre i vecchi non ce la fanno a tenere il passo. La Juve nel secondo tempo ha accelerato e non gli sono stati dietro. Siam durati un tempo ma senza realizzare le tre grandissime occasioni create e poi il gol della Juve, prima o poi sarebbe arrivato. È da qui che bisogna ragionare per la prossima stagione. Svecchiare. E pensare che la Juve ha giocato in settimana i playoff di UCL e l’Inter era libera da impegni. Mi è bastato vedere gli occhi di molti giocatori nerazzurri nel secondo tempo, non c’era il fuoco dentro, cosa che invece avevano quelli bianconeri. Forse i giorni di riposo concessi giustamente da Inzaghi ad inizio settimana, ha disconnesso i cervelli. Ed i cambi fatti sembravano esser fatti per far fiatare i titolarissimi anziché migliorare la situazione in campo. Il solo Barella si è sbattuto ma inutilmente. Denoto un evidente calo di forma fisico mentale. Forse è stata programmata in queste sue settimane di tregua di calendario per fare un richiamo atletico in vista degli impegni di UCL, me lo auguro. D’altronde la competizione europea porta tanti soldi, molti di più del campionato, ed andare più avanti possibile, gli incassi diventeranno notevoli per Oaktree. Se si vuole poi fare acquisti e’ d’obbligo passare più turni in UCL. Per fortuna c’è il mondiale per club a portare altri introiti e l’Inter ci sarà. Il campionato diviene importante solo per piazzamento tra le prime quattro. Pensare di essere ancora la squadra schiacciasassi non è più realistico e la concorrenza aumenterà sensibilmente la stagione prossima. Urge un mercato all’altezza ed idee chiare su acquisti e variazioni tattiche".

Fredrik

"Oggi abbiamo regalato una partita dominata: non si tira in porta, si mangiano gol clamorosi, non abbiamo un attaccante letale a parte Thuram (quando sta bene). Non me la prendo più neanche con Inzaghi, perché se i giocatori si mangiano palle gol clamorose non è (solo) colpa sua. Lautaro mangiagol è una costante che ormai ha stufato.Si sveglia un mese e dorme due. Gioca per la squadra, è vero, ma poi si mangia reti che gridano vendetta. Le prime linee sono cotte o fuori condizione e le seconde linee non hanno uno schema alternativo. A questo punto, o Inzaghi si sveglia mettendo in campo giocatori determinati oppure l'anno è buttato".

Tonino

"La partita di questa sera comprova che la stagione in corso purtroppo si sta rivelando molto deludente. Stiamo perdendo con tutte le grandi; abbiamo perso con il Milan e ora con la Juve. È vero siamo ancora agganciati al Napoli....ma presto ci allontaneremo consegnando lo scudetto ai partenopei. Alcuni diranno che in realtà è tutto apposto e che a Torino tutto ciò rientra nella normalità. Ma io non condivido questo pensiero. Infatti le ultime gare non sono state incoraggianti; abbiamo perso con la Fiorentina meritatamente. Poi a S.Siro sempre con la Viola siamo riusciti a vincere...ma quanta fatica!! Ora con la Juve altra sconfitta con alcuni giocatori che hanno offerto una prova ridicola e a dir poco penosa. L'atteggiamento di Lautaro e Dumfries ( i peggiori in campo; Caro Lautaro sono queste le partite che contano, chi fallisce queste gare non può essere considerato un fuoriclasse!!) fa pensare che qualcosa si dia bloccato e non funzioni più.D'altronde la società ha fatto le sue scelte, pensando di privilegiare le questioni economiche e di bilancio e i risultati si vedono. Inzaghi purtroppo tatticamente e nelle sostituzioni non ne azzecca una...ma comunque io mi chiedo:" Cosa vogliamo pretendere da lui?" In realtà dobbiamo solo ringraziarlo perché senza mercato è riuscito lo stesso a potare l'Inter ai massimi livelli. Quindi è inutile chiedere la sua testa, al contrario sarebbe da rinnovargli il contratto perché quanti al suo posto sarebbero restati in queste condizioni? E cioè con una società oramai ferma e che non ha più nessuna intenzione di rafforzarsi? Lasciamo sfogare i buontemponi quelli che dicono che in realtà l'Inter è fortissima e che vincerà la champions e il campionato. Questi signori lasciamoli a bagno con le loro povere illusioni.Chi sa di calcio invece avra' certamente compreso che questa stagione sta mestamente finendo e che purtroppo sta iniziando la nostra parabola discendente. Amala!!".

Stefano

"Buona sera redazione Parole sante le tue caro Raffaele,parole sante… Sono 3 anni che predico che Arnautovic 36 e’ a fine corsa anni e quindi non e’ giocatore da inter Mikitarian 36 anni fine corsa non e’ da Inter Darmian 35 anni e Sommer 35 anni sono a fine corsa e non sono da inter.Non lo sarebbero egualmente ma a quell’eta’…sarebbero non da inter a prescindere. Poi siamo qui a guardarci in faccia e ad essere delusi… Ma non dovremmo essere delusi, dovremmo finalmente essere consapevoli… Tutta la forza dichiarata mediaticamente dell inter e’ presunta e stasera Inzaghi fra le righe lo ha detto<>Con questi fiocatori sono stati fatti i mieacoli per vincere quello che si e’ vinto enpossiamo dire che fino ad ora ci e’ andata molto bene..altro che essere inviocabili.Grazie alla regia di Marotta e le sue scelte comprensiva di sciegliere Inzaghi,questo ha portato ai risultati che sono arrivatinin questi anni.La squadra e il gruppo sono stati determinanti.Riconosciamoil valore di Inzaghi per il gioco,per il Minset e per la gestione del gruppo,questo che ha prodotto i risultati positivi che ci sono stati.Non sono stati ottenuti per la media del peso specifico dei singoli giocatori.Quindi cosa andava fatto e cosa andrebbe fatto?…Fare un mercato intelligente acquisendo il necessario per alzare il tasso tecnico della rosa sostituendo le alternative ai titolari perche momte delle attuali sono totalmente inadeguate.Prendo ad esempio l’attacco.Anche questa stasera si e’ evidenziato come se resta fuori Thuram,dietro non c’e nessuno. Mi fermo qui con l’analisi.Ma il discorso sarebbe estendibile a tutti i giocatori non da Inter che ho su menzionato. Cordialità".

Antonio

"Siamo già alla terza sconfitta, anche oggi , come a Firenze abbiamo mancato l'aggancio al Napoli, anzi se si vinceva eravamo primi da soli......negli scontri diretti falliamo, ...1 punto col Milan nei due incontri di campionato e 1 punto con la Juventus....., purtroppo si sbagliao troppi gol, vero Lautaro ?.....alla fine saranno17 tiri fatti di cui appena 2 in porta , mentre la Juventus ne fa 16 di cui 8 in porta , .....nel primo tempo l'Inter ha giocato meglio con ripartenze e passaggi a un tocco cosa che invece non si capisce perché non si è riuscito a replicare la stessa cosa nella ripresa ...i cambi stavolta ci hanno danneggiato, perché cambiare Bastoni?....quest'anno ogni volta che Inzaghi fa uscire Bastoni all'80% prendiamo gol, la difesa non si tocca mai se sta reggendo, posso capire Dimarco con Carlos Augusto o Zalewski ma Bastoni?...perché cambiare sempre lui!.....tardivi invece i cambi all'80esimo di Chalanoglu e Mikitaryan,.....abbiamo diversi calciatori che non stanno facendo bene, Chalanoglu, Dimarco, Mikitaryan che fisicamente non reggono più partite di questa intensità agonistica ,purtroppo la rosa e quella che è ,la Juventus ha una rosa d'età media di 25 anni, l'Inter di quasi 31, colpa del non mercato fatto nelle ultime due sessioni e i frutti in negativo si vedono , bravi i nostri dirigenti e la proprietà che sono riusciti nell'mpresa di annullare il gap che avevano gli avversari nei nostri confronti........ ci attendono altri due scontri diretti nelle prossime settimane a Napoli e a Bergamo se riusciamo a vincerli la strada sarà in discesa ,viceversa rischieremo di essere risucchiati anche dalla Juventus........saluti...".

Francesco

""Se c'è una cosa che mi fa impazzire", cantava Mina tanti anni fa, e riportandola ad oggi, nel dopo partita di Juventus Inter, la prima cosa che mi viene in mente e' la volontà che leggo dappertutto di mandare Pio Esposito in prestito per la prossima stagione. Il capocannoniere della serie B, che l'anno prossimo avrà 20/21 anni, non 16. Sradicare la dipendenza di Inzaghi dagli over 35 la vedo un'impresa ardua, quasi impossibile. Ancora una volta questa sera abbiamo giocato in dieci, per rendersi conto dell'apporto nullo di Mkitarian nell' arco della partita basta fare lo scout di palloni giocati, pochissimi, persi, abbastanza, consistenza, quasi nulla, pericolosità e partecipazioni ad azioni d'attacco nulla assoluto. Non dico che in un anno sia azzerato quanto di buono ha fatto per la conquista dello scudetto, piuttosto il nostro allenatore dovrebbe capire che alla sua età, con il suo fisico che non aiuta dal punto di vista della prestanza e quindi del contrasto, ma avendo un buon controllo e capacita di possesso palla, potrebbe cominciare ad utilizzarlo facendolo subentrare nelle fasi in cui addormentare una partita può tornare utile. Al suo posto Zielinski ha tutta un'altra consistenza, classe, pericolosità, e visione di gioco che ovviamente non può mostrare giocando, se gli va bene, mezz'ora a partita. Altra gerarchia di Inzaghi che secondo me grida vendetta e' Acerbi-De Vrji, non solo stasera nell'azione del gol vagava in area senza un perché, ma ancora di più nella costruzione del gioco la differenza con l"olandese e' abissale, vai a capire il perché di questa scelta quando nelle partite in cui ha giocato De Vrji e' stato sempre uno dei migliori in campo, e stavolta non c,era il fattore partita infrasettimanale, boh... E infine qualche parola per il povero Taremi , ad un passo dal super gol e poi il nulla, lo cambia con Correa che, senza fare chissà che, comunque mostra tutt'altra predisposizione. Ora, noi magari tremiamo ormai quando Correa entra in campo, ma tu caro il nostro coach, li alleni, li vedi, dovresti sapere chi e' meglio giocarti in una partita così importante. Tutto ciò detto, posto che abbiamo il c...di avere solo due punti di distacco, l'unica speranza e' che Inzaghi si schiodi da certi preconcetti pro vecchietti, perché se per un anno ha avuto stra ragione, così dovrebbe capire che ad un certo punto il conto fatalmente si sarebbe presentato, come sta avvenendo adesso. Nulla e' perduto, bravo Zakewski, può aiutare molto, propositivo e intelligente, anche se ha "solo" 23 anni... Il difficile ora e' non perdersi d'animo,d'altra parte Lautaro non può sbagliare più tanto come stasera, e non lo farà, speriamo di recuperare presto Thuram, e ripartiamo, con il Napoli ce la giochiamo, sicuro, siamo forti, siamo i campioni d'Italia. Come sempre, e per sempre, forza cara Inter".

Rita

"Buongiorno redazione, che dire...da ingiocabili dopo Monaco a inguardabili in un paio di settimane, dopo il recupero di Firenze..."eh ma l'Inter ha perso l'ultima partita 3 mesi fa...una battuta d'arresto ci sta"...per la sconfitta di ieri son passati 10 giorni, tutte le volte che é capitata l'occasione giusta l'abbiamo sprecata malamente, pensate veramente che per come siamo messi, mentalmente e fisicamente, abbiamo le possibilità di competere per Campionato e Champions??...le dichiarazioni post partita ormai sono uguali da 4 anni, dopo sconfitte deludenti, la solita solfa..."dobbiamo migliorare"..."bisogna lavorare"..."stiamo lavorando per migliorare"..."mancano ancora tot partite non possiamo più sbagliare"...4 anni soliti errori, quest'anno poi, penso sia stata sbagliata la preparazione, mai in forma psicofisica tutti insieme, la mediocrità della serie A, ha fatto si che l'Inter sembrasse una corazzata, ma non é così, cotti e stracotti, mentalmente e fisicamente, oltretutto non c'è un fuoriclasse in rosa, che risulta corta in attacco e deficitaria in qualità...ATTENZIONE agli ottavi di Champions, il rischio di uscire con juve o Milan é elevato. Che dire, uno scudetto in 4 anni per me é un verdetto fallimentare. Buona giornata".

Andrea