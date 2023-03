"Buongiorno,vista la pausa,stiamo leggendo di tutto,il ritorno di Conte in primis,e altre suggestioni come corollario...sinceramente,se ho sempre criticato Inzaghi per la mancanza di coraggio,il ritorno di Conte lo vedrei ancora più deficitario parlando di coraggio,se vogliamo dare veramente una svolta e un segnale,la strada non è quella dell' uomo forte al comando,sempre pronto a incazzarsi e piantare tutto in quattro e quattro otto,il ritorno di Conte porterebbe attese che poi verrebbero disilluse,come tifoso se devo soffrire e incazzarmi preferisco farlo con un allenatore "normale"una squadra che sia un giusto equilibrio tra giovani ed "esperti"una società che ci mette la faccia,così magari alla fine esce anche qualcosa di buono,e il tifoso magari gode invece di "flagellarsi",intendiamoci, questo è solo il mio punto di vista,non è la panacea per il mondo Inter,ma vista l attuale situazione farei a meno di grandi nomi,e punterei all innovazione,sfiderei i facili assiomi,me la giocherei,in campo e fuori,a volte è meglio proporre una visione,che buttare energie e soldi in progetti costosissimi ma senza un vero ritorno,della serie la spesa non vale la resa...SEMPRE E COMUNQUE FORZA INTERRR!!!Come sempre un sentito grazie a voi che ci date voce Ciao!".

Gianluca

Arriva il momento della, delle verità, da qui a un mese circa la nostra squadra si gioca nome, risultati, campionato, coppe e chi più ne ha più ne metta. Personalmente sono una grande sognatrice e nella coppa più importante non mi precludo niente, pur nella considerazione che l'obiettivo più importante sia senza dubbio entrare nei primi quattro in campionato, perché non si può pensare che con questa squadra si debbano guardare giocarci altri, e quindi le partite vanno prese una alla volta, tutte con la loro grande importanza, a partire da sabato. Tutto ciò posto, per la salute mentale e per il cuore di un buon interista (sempre "pallonisticamente" parlando, ovvio) a leggere quello che gira sono giornate non dico dure, insostenibili. Argomenti numero uno: allenatore. Premettendo che Inzaghi non dimostra di essere all'altezza, la sola idea che si prenda in considerazione non un allenatore, ma un uomo ( per usare un eufemismo) che e' venuto all' Inter in cambio di un super ingaggio e con una super super rosa, e che poi se ne ando' perché gli avevano rotto il giocattolo, (e di certo non per un capriccio) , ma più realisticamente perché altri gli offrirono di più, e che adesso continua altrove ad comportarsi da ragazzino viziato e soprattutto da uomo senza certe cose che quando le sue squadre non vanno la colpa e' sempre delle dirigenze che non gli mettono a disposizione i migliori del mondo, no, grazie, abbiamo dato, e' un'idea malsana.Ma l'orrore assoluto e' leggere il "sogno di Marotta", tale Allegri, una persona biliosa, culturalmente zero tagliato, comunicazione sconfortante, e pure brutto. Si', ma si guarda il tecnico, ecco, appunto, il re degli uno a zero e non c'è bisogno di aggiungere altro sulla sua tattica, basta riguardare in che modo è venuto a rubare a San Siro...Un tecnico segnerebbe finalmente una svolta, emergente, intelligente, moralmente e intellettualmente ineccepibile, con idee calcistiche moderne e propositive: De Zerbi. Leggo un problema di clausola, di una dozzina di milioni. Ecco, dando per buono che ci fosse la volontà di prenderlo, lasciarsi scoraggiare e rinunciare per questo dimostra una politica terribilmente sbagliata e senza futuro. Parliamo di una società zeppa di ultratrentenni con ingaggi da quattro milioni e più all'anno, che cresce giovani esclusivamente per farne oggetto di mercato, con una dirigenza che sembra si sia posta come obiettivo il record di squadra più vecchia del mondo se guardiamo, oltre ai nostri, ad altri obiettivi di mercato, da Smalling in su. Gagliardini va via, Fabbian miglior giovane di serie b, un milione di ingaggio e posto ricoperto con grande orgoglio e prospettiva? No, si pensa a quanto prenderci, e a fare il COLPACCIO PEREYRA !!! E come se non bastasse guardare giocare giovani forti su cui si punta e a cui si dà fiducia persino tra gli odiati juventini . Alla fine penso che l'ultima cosa che rimane da fare e' non leggere più niente, vivere alla giornata, sperare per il meglio, masticare Maalox, per quanto mi riguarda ammirare e gioire per l'amico Spalletti, e sperare in qualche miracolo...".