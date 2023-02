"Gent.ma redazione invio la presente per fare il punto sulla situazione economica dell'Inter.Prima però ci dobbiamo congratulare con la banda Inzaghi che ci ha regalato ieri sera una gioia immensa. Grande Inter e bravi ragazzi.Permane in me la preoccupazione per il futuro societario tinto di scuro. Il debito è pesante e nel 2027, non più nel 2024,scadrà il bond da circa 400 ml. Saremo in grado di far fronte a tale vincolo? Può sussistere un progetto vincente se ogni estate dobbiamo e dovremo vendere dei big? Spero che il Dig.Zangh per amore dell'Inter venda al più presto e ad un prezzo equo. Credo questa sia l'unica soluzione per un Inter vincente nel futuro. Amala".

"Buongiorno a tutti, Dopo la vittoria (scontata alla fine del primo tempo, ma messa in discussione da un vistoso calo nel secondo, non voglio sapere se fisico o mentale, di attenzione) vorrei però parlare di una questione sempre aperta: gli arbitraggi e la giustizia sportiva. Ennesima riprova, ieri sera, che gli arbitraggi - almeno nelle sfide "di vertice" - sono diversi a seconda che ci sia l'inter o un'altra squadra. Ci sono stati almeno 3-4 falli fatti da giocatori del Milan dopo che quello dell'Inter avesse già passato la palla MAI sanzionati con un'ammonizione (alla faccia del corretto uso dei cartellini di Massa di cui parla il Sig. Casarin). In più il Sig. Tonali - come fosse un novello Chiellini - ha protestato su tutte (100%) le decisioni dell'arbitro, pur non essendo il capitano, cosa che, oltre a non essere consentita, induce ad una pressione psicologica.... E' sempre la solita storia: Mickhitaryan sanzionato per un fallo del tutto veniale, non cattivo e non "tattico", viene ammonito per proteste. Giroud ha dato gomitate a destra e a manca (su Skriniar, Dzeko, Bastoni) dal primo minuto, e ammonito all'84°: ma il 4° uomo cosa è lì a fare? Mi sembra la stessa cosa che si è vista per anni con la Juventus. Si, sono un tifoso, ma credo di essere abbastanza obiettivo: quando i giocatori dell'Inter fanno "scemenze" sono io il primo a criticarli e a concordare con ammonizioni o espulsioni. E poi, visto che ci siamo, mi domando come una giustizia sportiva possa togliere 15 punti ad una squadra in un campionato, quando ha reiterato delle frodi per anni: togliergli dei trofei/campionati non sarebbe più "normale"? In tutto ciò quando potremo aspettarci di avere un atteggiamento più equo? Quando - almeno per la soddisfazione dei tifosi (che forse ci dimentichiamo essere IL MOTIVO per cui queste squadre esistono) - avremo una dirigenza che porti avanti una protesta adeguata?".