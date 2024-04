"Redazione buonasera, ci mancava l'Oipa che dite essere Organizzazione internazionale protezione animali ma che in realtà risulta a tutti gli effetti essere più rispondente a… Ostentatori Ieratici Paradossi Assurdi!!! D’altronde cosa attendersi da chi non fa differenza alcuna, e ve lo dice un animalista convinto!!!, tra essere umano ed essere animale….. contestare e addirittura denunciare!!! quello che con tutta evidenza è stato un goliardico agire la dice lunga su quanto certa gente sia incattivita e lontana dalle sane proporzioni ed abitudini dell’eterno rapporto tra l’uomo e l’animale. L’unica salvezza logica sarebbe che fossero milanisti o juventini…ma purtroppo non sarà certo cosi…e buttano tutto in vacca!".

Dino

"Comincio ora a guardare alla "nostra" seconda stella con un pizzico in più di lucidità, ma neanche poi tanta, avendo ancora gli occhi pieni della più bella festa che Milano abbia mai visto, uno spettacolo unico, bellissimo, commovente. E con più freddezza guardi la grandezza di questo scudetto, che, meriti tecnici, tattici, atletici a parte, ci ha regalato la gioia più grande: vincerlo in faccia al Milan, se lo meritava la tifoseria, i giocatori, la società, l' allenatore, meritavano l' onta gli avversari, appieno, il loro tecnico in testa. E qui devo fare ammenda, perché è giusto riconoscere gli errori, il mio e' stato non credere fino in fondo a Inzaghi, di cui un anno e mezzo fa avrei gradito l'esonero. Evidentemente non avevo capito fino in fondo la grandezza del tecnico e dell' uomo, anche se, onestamente, qualche alibi lo avevo: in primis lo sciagurato derby con cui si consegno' lo scudetto al milan, e poi le dodici sconfitte che fecero il resto. Ma da li', e dopo la finale di Champions la crescita, la sfrontatezza, la consapevolezza, persino l' umore di Inzaghi hanno fatto la differenza, e oggi, con grande gioia do a lui, senza dubbio, i meriti più grandi di questo splendido risultato. Tutto ciò posto, siccome non siamo l' Inter se non combiniamo qualche guaio che potrebbe un po' guastare la festa, ecco che arriva l' affaire Dumfries. Sia ben chiaro, ho scritto potrebbe, perché se e' pur vero che hai alzato uno striscione di dubbio gusto, e' altrettanto vero che lo scalpore che sta suscitando e'assolutamente abnorme, e per diverse ragioni. Primo: lo striscione gli e' stato passato, non lo ha preparato lui, certo lo avrà visto, ha sbagliato ad esibirlo, ma non c'era "premeditazione" Secondo: penso che anche in un'aula di tribunale si tenga conto delle attenuanti, e il comportamento a dir poco scorretto, esaltato e livido di Hernandez nel derby, unito soprattutto a una buona dose di esaltazione, stanchezza e alcol bastano a fornirne più d' una. Terzo: non mi pare di ricordare che gli espositori dei due striscioni di coppe in quel posto,o il comportamento di Ibrahimovic, o la maglia di tonali, abbiamo avuto dalla stampa sportiva lo stesso trattamento, tutt'altro, ma se qusta e'storia vecchia, e ancora una volta la società dovrebbe farsi sentire... QUARTO: e non e' maiuscolo per caso, alla fine del derby, sulla curva sud, e stato esposto il seguente striscione: "che il gay pride abbia inizio". Rivoltante, indegno, omofobo e schifoso tanto quanto il silenzio conseguente. Ricordo che l'omofobia e' perfettamente assimilabile del razzismo, motivo per cui uno striscione del genere avrebbe dovuto comportare innanzitutto un'enorme cassa di risonanza, e invece non ne ho parlato nessuno, ma soprattutto una presa di posizione della federazione con conseguenti squalifiche e provvedimenti, perché dei buuuh della curva Inter a koulibali' ancora se ne parla, di un fatto altrettanto grave, con l'aggravante della premeditazione, non c' e' traccia da nessuna parte. Peraltro la foto e' stata abbondantemente postata sui social dai tifosi milanisti. Dumfries ha sbagliato e va punito, ma che un' ostentata esibizione di omofobia di infimo grado passi inosservata e' inaccettabile, spero ancora che qualcuno, magari, perché no, la spettabilissima redazione che mi legge, esponga questo spregevole caso, o lo segnali a chi di dovere, perché un conto e' lo sfotto' pur sopra le righe, un conto e' l' insopportabile discriminazione di razza o di genere che sia. Scusandomi, ma la cosa mi accora molto, con il cuore che scoppia di gioia e il mio cerchietto nerazzurro con le due stelle, ringrazio e saluto, bisteljata e fiera. Sempre forza, cara Inter".

Raita

"Certo che è stata un'enorme cavolata ma tutti quelli che si scandalizzano ora per Dumfries, giornali sportivi in primis, mi par di ricordare un certo ambrosini e la festa scudetto dei Bmilanistine son successe di cose......e magari ricordo male non c'è stato tutto sto accanimento mediatico, ...in ogni caso non e questo il problema certe cose certi attegiamenti non si devono fare mai...amala e grazie a voi e alla società INTERNAZIONALE DI MILANO ...ho 67 anni...".

Giulio

"Finalmente è arrivato lo scudetto, vinto, per di più ,in casa del Milan, vincendo un derby. Peccato che la partita di lunedì sera, con un tempaccio infame, pioggia e freddo, non ci ha fatto godere appieno il successo. E’ andata bene ai tifosi milanisti che si sono risparmiati un bel po’ dí sfottò. Detto questo addentriamoci nel futuro Inter. Zhang e’ alla ricerca di nuovo finanziatore, a brevissimo. Le voci su PIMCO potrebbero lasciar presagire che dietro ci sia qualcuno che ambisca ad entrare nel club e prima o poi comprarlo ma essendoci di mezzo tanto soldi, sarà una partita a poker. Speriamo non salti il banco. Dal punto di vista tecnico, occorrono aggiustamenti di livello in rosa. Vista l’età media, occorrerà ringiovanire. I ruoli da coprire sono per me, portiere (fisicato), centrale, come caratteristica propenderei più per la velocità ma con buon fisico, centrocampista (fisicato e tecnico) visto che Aslani non mi convince, esterno dx di spinta (Van Bissaka a zero) perché Buchanan non c’è lo vedo li, lo vedrei li in un 3-4-3 d’emergenza(infatti Inzaghi lo sta impostando come sostituto di Dimarco) ed infine un attaccante se non due visto che Sanchez saluterà. Già presi Zielinskj e Tharemi occorrono, un simil Lautaro, qui vedrei bene a costi più economici, Luvumbo del Cagliari piuttosto che il talentuoso Zirkzee od il più eclettico Gudmunson, entrambi molto costosi.Martial (a zero) potrebbe esser l’alter ego di Thuram, sempre che non arrivi per lui offerta irrinunciabile. Comunque mi fido Di Marotta ed Ausilio".

Friedrik