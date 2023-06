"Gentilissimi di fc Inter news, si legge in questi giorni con dispiacere e un certo disappunto che Marcelo Brozovic sarebbe sul mercato. Fosse vero un'idea al solito "al limite" che mi auguro non faccia nascere un altro caso Skriniair caso in cui a mente fredda la responsabilità del presidente dell'Inter è stata superiore a quella del calciatore che ha pagato la pessima gestione di tutta l'operazione attorno a Bremer. Non penso che Marcelo meriti di essere bruciato all'altare delle contorte e criptiche operazioni che questa presidenza malcongegna ormai puntuale come un orologio svizzero. Brozovic è quasi un "canterano" : è arrivato giovane all'Inter e stagione dopo stagione è cresciuto passo a passo non senza passare da fischi e qualche fiasco. Sempre umile e silenzioso è diventato un punto fermo per tantissimi interisti. Vorrei far notare la longevità dei croati,Luca Modric docet e pertanto sono tra i molti che vorrebbero "Brozo" ancora con noi un paio di stagioni. Me lo vedo chiudere poi la carriera in qualche squadra italiana di provincia o decaduta tranquillo come merita pedina di scambio a quel punto per un nuovo baby Brozovic. Evidenzio come l'attuale guida tecnica abbia bisogno di calciatori "fatti" e sia deficitaria nella gestione e nel lancio dei giovani. Inzaghi è la bella versione di Allegri non uno Spalletti o un Conte capaci quest'ultimi di forgiare calciatori nascenti. Distinti saluti".

Andrea

"Sento dire e leggo che il Milan in campagna acquisti di trova in confusione, e la cosa mi fa enormemente piacere e concordo, quello su cui non concordo però sono i commenti positivi per quello del l'Inter, e mi spiego. Sembra che Gosens sia tra i sicuri partenti, logico quindi pensare che si prenda un laterale sinistro al suo posto, restando nel ruolo solo Di Marco, e invece no, prossimo arrivo Azpilicueta, laterale destro dove ci sono ad oggi Dumphries, Darmian, Bellanova, e con lui fanno quattro, e allora che si fa? Si rinuncia a Bellanova che ad oggi e' il migliore della nazionale under 21, troppi i 7 milioni di riscatto, diamoli a un trentaquattrenne che la sua squadra scarta, e che e' la copia fotostatica precisa di Darmian, e naturalmente si tratta di un'operazione a fondo assolutamente perduto. Non era più logico mettere in vendita Dumfries per fare cassa (e anche perché secondo me se qualcuno offre una buona donna e' una follia non accettare) e prendere per esempio Carlos Augusto e sistemare la corsia sinistra? E a destra resterebbero i soldi per riscattare Bellanova, un giocatore emergente che secondo il mio modestissimo parere ha un ottimo futuro davanti, e quindi utile anche in termini freddamente economici? Per oggi mi fermo a questo due ruoli, che da quello che leggo oggi sui portieri mi si drizzano i capelli e preferisco soprassedere, tra due quasi coetanei di Handanovic e la folle idea di dare Fabbian per abbassare la cifra richiesta per Audero. AUDERO. Poveri ragazzi ...".

Raita

"Per difendere la porta dell'Inter terrei Onana. Ma se proprio il ns portierone dovesse essere sacrificato per fare cassa ( e anche valutarlo 60 milioni di euro mi sembra poco ) perchè non ci si affida a Radu ? E' nostro, ed è anche molto bravo anche se ..... Gli errori comunque capitano, vedi Lukaku in finale di champions che ci ha impedito di portare a casa la coppa. Detto ciò Lukake resta un grandissimo attaccante e Radu un grande portiere e penso l'abbia dimostrato dove era in prestito. Voi come la pensate ? Comunque sempre forza Inter e amala !".

Leo

"Egregia Direzione, vorrei testimoniare tutto il mio sdegno per la realtà di mercato relativa all’ingresso nello stesso di compagini arabo saudite. Cifre grottesche, tipica tracotanza araba, giocatori “fulminati” che si fanno prendere la mano dai loro pro-curatori: uno spettacolo osceno! Il tutto senza che nessuno degli eletti pallonari neppure fiati in merito al fatto che in quel paese la libertà è un optional a favore invece di repressioni, torture e carceri zeppe di persone che volevano solo libertà di espressione! Ecco quindi il mercato dei mercanti, In senso predatorio del termine…e dei mancanti…coloro che pur avendo stipendi che in un mese gli fanno portare a casa la stessa cifra che un buon dipendente farebbe in venti anni, non ce la fanno a resistere alle sirene di ancor più lauti guadagni. Nonostante vadano solo a fare le gallina dalle uova d’oro e a tutte le altre…gli tirino il collo! Vergogna per tutti loro!".

Dino

"Dopo aver visto Italia-Svizzera U21 butto lì un paio di suggerimenti ad Ausilio. Portiere, Saipi, 22 anni, altezza 1,94, possente, bravo coi piedi, grande presenza tra i pali ha sfoggiato parate decisive, di proprietà Lugano, la squadra con cui fino all'anno scorso l'Inter faceva esordio stagionale. Abbiamo Males (svizzero anche lui) che si può piazzare ed investire un paio di milioni in questo portiere. Costa troppo poco ed i nostri procuratori non ci pensano proprio, non ci guadagnano abbastanza. Vice Barella o simil Milinkovic-Savic, sempre quella partita, Sohm, 22 anni, ben messo, 1,88 di altezza, gioca con i due piedi, è ovunque, di proprietà Parma, una scommessa da fare crescere, come Aslani. Anche lui costa poco. Ah, Onana non si deve vendere, punto! Bronzo vuole il Barca e ciurla nel manico, vuole adottare la tattica Lukako. Prestito oneroso con obbligo riscatto unica strada possibile. Manca un'altra punta veloce e che salta l'uomo col dribbling. Azpiliqueta ottimo, Bisseck mi fido di Ausilio e Baccini. Se Gosens se ne va per fare un po' cassa e risparmio ingaggi occorre un vice Dimarco con almeno un po' delle sue qualità tecniche magari anche più alto (ci vuole poco). Ah, Lukako, a 30-40 e con ulteriore suo taglio ingaggio lo si compra altrimenti, dispiace ma se diverrà dell'Inter a 31 anni e con un fisico estremamente pesante a rischio, se va bene di sovrappeso ad ogni inizio stagione e, peggio, di problemi muscolari, allora guardare altrovee grazie. A risentirci più avanti con aggiornamenti".

Fredrik